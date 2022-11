Ahmed ould Bebeha, le saint a tiré sa révérence

Ahmed ould Bebeha dit Hmeidit nous a quitté ce jeudi 24 novembre. Comme il a vécu, dans la paix et la sérénité. Il a été enterré à côté des siens à El Meymoune. Ahmed, pour ceux qui ne le connaissent pas, est non seulement un marabout issu d’une noble lignée de saints mais c’est un aussi un administrateur membre de l’équipe des fondateurs qui a porté la Mauritanie sur les fonts baptismaux. Son père n’est autre que Meyey ould Bebeha, le Cadi des cadis, décédé en 1966, et qui a tenu à ce que ses enfants aillent à l’école moderne. Instituteur puis administrateur formé en France, feu Ahmed a occupé plusieurs fonctions. Premier directeur de l’Imprimerie nationale, il fut ensuite préfet puis gouverneur de plusieurs régions. Administrateur intransigeant, il a été choisi par feu Mokhtar ould Daddah pour être envoyé dans des foyers ‘’chauds’’ et réussit à y mettre de l’ordre sans trop de bruit. Homme d’une grande culture, il se consacra depuis son départ à la retraite à l’adoration du Tout Puissant, faisant bénéficier ses visiteurs de conseils avisés et désintéressés. C’est toujours avec un grand plaisir qu’on l’entend raconter ses pérégrinations à travers un pays où tout était à faire et auquel il fallait des hommes compétents et intègres pour être bâti. Et Ahmed en faisait incontestablement partie.

Puisse Allah l’accueillir en son Saint Paradis.