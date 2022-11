Handifestival International de Nouakchott : ce sera le 1er Décembre

Placé sous le patronage de la Première dame et organisée par le groupe musical des personnes en situation de handicap de Mauritanie, la douzième édition du Festival culturel international des personnes en situation de handicap (HandiFestival International), se déroulera du 1er au 4 Décembre prochains à Nouakchott. L’annonce en a été faite au Calame par Mohamed Kamara, directeur du festival. Après la réussite des éditions précédentes, cette manifestation se fixe comme objectif général de « promouvoir les droits et l’intégration socio-économique des personnes en situation de handicap, par le biais de la culture, dans le Monde en général, en Afrique et dans le monde arabe, en particulier ». Les objectifs spécifiques ambitionnent quant à eux de « permettre aux artistes en situation de handicap de se produire dans un environnement d’émulation saine et amicale ; assurer la visibilité de leur créativité et de leurs productions ; sensibiliser le public sur leurs conditions de vie ; favoriser des rapports de proximité entre personnes en situation de handicap et employeurs ; promouvoir les conditions permettant aux personnes douées en situation de handicap de valoriser leur talent et génie dans les formes respectives d’expressions, artistiques, culturelles et scientifiques ». Et Mohamed Camara de souligner : « Il est particulièrement important que le public prenne conscience de l’apport potentiel des personnes en situation de handicap, dans le processus de développement ». Avec, au centre de ces préoccupations, l’emploi et l’éducation des personnes en telle situation.

Quelque quatre cent soixante artistes d’origines et horizons socioprofessionnels très divers sont attendus en Mauritanie pour des prestations de qualité. Le comité local d’organisation espère que les sponsors répondront favorablement à ses différentes sollicitations, afin de boucler le budget (treize millions d’ouguiyas) et de relever le défi dans son intégralité. Il en appelle à la mobilisation de toutes les bonnes volontés : individus, entreprises et institutions. Jusqu’à présent, les appuis se font attendre. Et les craintes des organisateurs sont donc grandes à quelques jours du lancement du Handifestival.

L’évènement réunira d'éminents spécialistes d'horizons divers, concepteurs et groupes d'artistes en provenance de la Gambie, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Sénégal et Togo qui se produiront aux côtés de leurs homologues mauritaniens. Au programme, concerts, conférences, ballets, expositions de photos et d'artisanats, danses, théâtre et mode, projections de films…