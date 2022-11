Salon des mines MAURTANIDES 2022 du 22 au 24 novembre

Le Centre International des Conférences « MOURABITOUNES » a abrité ce mardi 22 novembre, la cérémonie de lancement de la sixième édition du salon «Mauritanides 2022» dédié aux mines et aux hydrocarbures, en présence du président Mohamed ould Cheikh El Ghazouani, du premier Ministre, Mohamed ould Bilal, de plusieurs membres du gouvernement, des acteurs du secteur des mines et du pétrole, ainsi que de nombreux invités. Cette manifestation inscrite dans la tradition depuis une dizaine d’années, enregistre la participation de 2000 individus nationaux et étrangers (décideurs, représentants des entreprises minières et pétrolières, experts, membres de la société civile….), avec au programme 50 conférences.

Le Ministre du Pétrole, de l’Energie et des Mines, Abdessalam Mohamed Saleh, a campé le contexte de la tenue du salon des mines 2022 « qui intervient après une série de chocs économiques commençant par la crise née de la pandémie du coronavirus (COVID-19), qui a entrainé un ralentissement économique sans précédent pour l’économie mondiale et une baisse de la plupart des indicateurs de développement. Puis, la crise énergétique consécutive à la guerre en Ukraine, qui a provoqué une hausse vertigineuse des prix de l’énergie et de profondes perturbations dans la chaîne d’approvisionnement à travers le monde,

mettant en évidence l’importance de la sécurité énergétique, devenue une extrême priorité pour tous les États » dans une allocution prononcée à l’occasion de la cérémonie de lancement.

Ces différents facteurs « ensemble, ont accéléré la transition énergétique, l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) ayant confirmé que l’année 2022 pourrait être un tournant dans l’histoire en la matière », a ajouté le ministre du Pétrole, de l’Energie et des Mines.

Dans la foulée, le responsable gouvernemental a mis l’accent sur le potentiel énergétique de la Mauritanie, qui dispose « d’environ 400 gigawatts, dont 500 gigawatts à caractère commercial compétitif ».

La sixième édition du salon des MAURITANIDES 2022 vise à faire la promotion de la Mauritanie dans le domaine de l’investissement minier avec un millier d’indices de métaux répertoriés dans le sous-sol.