Journées Portes Ouvertes sur le sport en Mauritanie : un franc succès

Les Journées « Portes Ouvertes sur le sport en Mauritanie », organisées par le Comité national olympique et sportif mauritanien (CNOSM) et l’ambassade de France en Mauritanie, via le Service de Coopération et d’Action culturelle (SCAC) ont connu un franc succès grâce à la mobilisation de toute la famille sportive. La participation de qualité de toutes les instances sportives et des pratiquants a ainsi hautement contribué à la réussite de l’événement.

De grande ampleur, celui-ci avait pour objectif de mettre en avant la diversité des sports représentés en Mauritanie et d’encourager la pratique sportive par et pour tous et toutes. Mais aussi d’offrir un espace de rencontre avec les vingt fédérations sportives représentées « pour échanger, favoriser la pratique des différents sports avec les ateliers de démonstration et des compétitions ». Et, enfin, constituer un forum de discussions et de réflexions sur les enjeux du développement du sport en Mauritanie, avec trois conférences où sont intervenus professionnels du secteur, sportifs de haut niveau, dirigeants de club ou de fédération, universitaires et journalistes, mauritaniens et français…

Vendredi 18 Novembre, c’était monsieur Mohamed Salem Boukhreïss, chargé de mission et représentant du Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement (MCJSRP), qui avait lancé les manifestations à l’Institut Français de Mauritanie (IFM). Premier à ouvrir le bal des allocutions, le directeur de l’IFM, monsieur Bernard Ribby mettait en exergue « la belle opportunité qui s’offre aux associations sportives au cours de ces deux belles journées d’animations ».À son tour, monsieur Abderrahmane Ethmane, président du CNOSM, faisait remarquer que « ces journées Portes Ouvertes sur le sport en Mauritanie constituent une occasion de montrer le dynamisme du mouvement sportif national et l’importance de la pratique sportive ».

Une nouvelle vision pour le sport

« Le partenariat que nous inaugurons aujourd’hui avec le SCAC de l’ambassade de France », précisait en suivant le président du CNOSM, « résulte d’une nouvelle vision pour notre pays, avec en ligne de mire le sport au service du développement et de l’unité ». Et de remercier, à travers le représentant du MCJSRP, « le gouvernement pour son appui constant au mouvement sportif, avec la réalisation de nombreuses infrastructures sportives ainsi que les subventions aux fédérations. Des efforts louables qui dénotent tout l’intérêt que porte le président de la République Mohamed ould Cheikh El Ghazwani à la jeunesse et à la promotion du sport ».

Pour le patron de l’olympisme mauritanien, « l’organisation de ces journées en partenariat avec le SCAC de l’ambassade de France en Mauritanie prouve une fois de plus l’intérêt que le CNOSM accorde au développement de partenariat avec d’autres institutions. […] celui-ci augure de nouvelles perspectives pour le développement du sport national et rappelle l’ingéniosité de la France dans le sport depuis Pierre Coubertin, le promoteur des Jeux olympiques des temps modernes, et dans l’organisation des JO Paris 2024, œuvrant à la conciliation entre sport, développement urbain et préservation de l’environnement ».

L’ambassadeur de France en Mauritanie, Son Excellence monsieur Alexandre Garcia, a quant à lui salué le « travail fantastique réalisé par les équipes techniques du CNOSM dans l’organisation de cet événement inédit ». Et de révéler que ces journées s’inscrivent dans un projet structurant qui sera mis en œuvre en 2023 visant à favoriser le développement de politique publique sportive.

Vulgariser les activités sportives et sensibiliser sur leur pratique

Monsieur Mohamed Salem Boukhreïss, chargé de mission et représentant du MCJSRP a affirmé que « le sport, facteur de cohésion sociale et de développement, occupe une place importante dans le programme Taahoudaty du président de la République, avec la généralisation des infrastructures dans le pays, la prise en charge des équipes nationales et les subventions aux fédérations sportives nationales. Autant de preuves de l’intérêt que l’État porte à la promotion du sport et à sa vulgarisation. […] Toutefois, la promotion du sport n’est pas seulement l’apanage du seul gouvernement mais aussi celui des partenaires et du secteur privé. C’est dire l’importance que revêt pour nous ce partenariat entre le CNOSM et le SCAC de l’ambassade de France. Parce qu’il ouvre une voie que notre département encourage et appelle de tous ses vœux ».

À l’endroit des sportifs qu’il remerciait au passage pour « la diversité de leurs sports et leur mobilisation », Ould Boukhreïss leur demanda de « profiter pleinement de ces deux journées pour vulgariser leurs activités sportives et sensibiliser sur la pratique sportive ». Puis le représentant du MCSJRP rappelait la disponibilité de son département « à soutenir toutes les initiatives visant à promouvoir le sport à travers des programmes réfléchis et fédérateurs. […] Ces journées », ajoutait-il, « viennent compléter les semaines culturelles et sportives que notre département organise pour vivifier le sport à tous les niveaux ».Enfin, Ould Boukhreïss a remercié l’Ambassade de France et l’Agence Française de Développement(AFD) pour « le soutien constant apporté à notre pays en différents domaines et singulièrement dans le domaine sportif ».

Attirer l’attention des partenaires

Durant deux journées, les fédérations nationales sportives ont donc tenu des stands d’exposition afin de faire connaître au grand public les activités sportives qu’elles organisent. Des courses cyclistes et piétonnes, ainsi que de spectaculaires démonstration d’arts martiaux, ont apporté une belle animation. Ces journées ont été également marquées par l’organisation de conférences soutenues par des experts sportifs sur des thématiques se rapportant à la promotion du sport et des valeurs olympiques, afin d’attirer l’attention des partenaires sur l’importance du sport dans le développement économique et social du pays et l’intérêt d’y investir. Deux invités de marque (un représentant de Paris 2024 et un représentant de Dakar 2026) assistaient eux aussi au lancement de ces rencontres.

Thiam Mamadou