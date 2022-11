Kinross participe aux 6èmes Mauritanides et réitère son engagement en faveur d’une activité minière responsable

Nouakchott - 21 novembre 2022. Kinross Gold Corporation et TMLSA sont heureux d'annoncer leur participation en tant que Partenaire officiel « Gold » à la 6ème édition des Mauritanides, qui se tiendra à Nouakchott du 22 au 24 novembre 2022. Le niveau élevé de représentation de Kinross illustre l’importance que revêt la mine de Tasiast dans le portefeuille de la société et sa volonté d’être un partenaire de la Mauritanie, pour le développement de son secteur extractif comme catalyseur du développement économique du pays.

Le Président Directeur Général de Kinross, J. Paul Rollinson participera au Panel d'ouverture de haut niveau (mardi 22 novembre à 11h, heure locale) dirigé par SE M.Ousmane Mamadou Kane, Ministre des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs sur le thème "Faire progresser les ressources minières et énergétiques de la Mauritanie pour le monde". Membre du haut Conseil pour les Investissements en Mauritanie, M. Rollinson témoignera du climat des investissements en Mauritanie et évoquera notamment la contribution globale de Kinross dans le pays depuis 12 ans, ainsi que ses projets futurs.

M. Mike van Akkooi, Vice-Président en charge des Relations Extérieures et du suivi des critères Environnement-Social-Gouvernance (ESG), livrera sa présentation « Développement durable, l’expérience de Kinross» (mardi 22 novembre à 15h, heure locale). M. Mike van Akkooi abordera l’importance de la composante ESG dans toutes les opérations de Kinross et y détaillera ce qu'elle signifie en Mauritanie à travers sa contribution au développement du secteur minier depuis 12 années, et ses opportunités pour l'avenir.

Le panel intitulé « Définir les prochaines étapes pour un contenu local durable dans les industries extractives et les chaînes d'approvisionnement » sera animé par M. Alexis Forrest, Manager Supply chain à Tasiast et Mme Fatimetou Hamza (mercredi 23 novembre à 9h45, heure locale). Ce panel mettra l’accent sur les expériences des sociétés minières sur la chaîne d'approvisionnement, notamment les règles de transparence et le processus d'intégration des entreprises locales, ainsi que sur l’importance de recruter et former des employés Mauritaniens, en vue de développer un bassin d’emploi durable composé de talents locaux.

Enfin, Kinross-TMLSA saisira l’opportunité de la 6ème édition des Mauritanides pour publier une tribune ouverte intitulée “Le contenu local, un impératif pour l’émergence de champions mauritaniens”.

M.Brahim M’Bareck, Président de TMLSA et signataire de la tribune y abordera la perspective de Kinross pour ses opérations en Mauritanie et les opportunités identifiées pour les initiatives ESG. La mise en œuvre d’une démarche collaborative renforcée entre les Autorités de l’Etat et le secteur privé sera un catalyseur pour le développement du secteur extractif en Mauritanie grâce, notamment, au renforcement du contenu local.

TMLSA, filiale de Kinross réitère ainsi son partenariat avec la Mauritanie et toutes ses parties prenantes, avec 12 années d'expérience dans le pays. Kinross est fier de s’associer à cette conférence phare qui promeut l’attractivité du secteur minier portée au service du développement du pays.

FIN