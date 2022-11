﻿Mauritanie : célébration de la journée africaine des statistiques

A l’instar de tous les pays africains, la Mauritanie a célébré vendredi 18 novembre la journée africaine des statistiques, à l’occasion d’une rencontre organisée dans un réceptif hôtelier de Nouakchott.

Cette manifestation a été organisée par l’Agence Nationale des Statistiques, de l’Analyse Démographique et Economique (ANSADE) sous le thème « renforcer les systèmes de données en modernisant la

production et l’utilisation des statistiques agricoles : comment mieux accompagner les politiques et améliorer la résilience de l’agriculture, la nutrition et la sécurité alimentaire ».

Ont pris part à la journée les producteurs de statistiques, des académiciens, des chercheurs et des personnes ressources.

En présidant la cérémonie d’ouverture de la manifestation, le Ministre des Finances, assurant l’intérim du Ministre des Affaires Economiques et des secteurs productifs, Isselmou ould Mohamed MBady, a exprimé «l’engagement du gouvernement mauritanien à renforcer le système de production des données agricoles. A ce titre, le lancement des travaux préparatoires du premier Recensement Général de l’Elevage (RGE), ainsi que le renforcement du dispositif de suivi des statistiques agricoles, de la pêche et de la sécurité alimentaire, constituent une preuve de cet engagement ».