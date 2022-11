Bientôt le Festival Culturel de Djéol

Le Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement M. Mohamed Ould Soueidatt a annoncé, mercredi en conférence de presse, la création d’un nouveau festival culturel dénommé Festival Culturel de Djéol. Ould Soueïdatt avait présenté, en conseil des ministres, le projet de communication portant création d’un nouveau festival culturel .’’ Ce Festival Culturel fait partie, a-t-il indiqué, des efforts entrepris par le département de la Culture pour promouvoir l’action culturelle, faisant de lui un moyen de préserver l’identité nationale et culturelle de toutes les composantes de la société mauritanienne.’’

‘’Cette communication s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour traduire dans les faits la politique culturelle capable de renforcer et accompagner la croissance du pays et son développement culturel, social et économique. C’est ainsi que le Gouvernement tient à encourager la diversité et à mettre en valeur le rayonnement religieux, spirituel et culturel des wilayas situées sur la vallée, qui se caractérisent par une spécificité historique fondée sur la fraternité, la cohésion et de bon voisinage’’, a-t-il déclaré.

Ainsi, la création de ce festival vise principalement, entre autres, à faire la lumière sur les trésors patrimoniaux, héritage de générations d’érudits et héros tels que Thierno Souleymane Ball, Cheikh Oumar Tall, EL-Hadj Mahmoud Ba et d’autres qui ont écrit l’histoire de la sous-région, en reconnaissance du rôle joué par ceux-ci.

« Ce festival, a-t-il affirmé, contribuera à la redynamisation de l’action culturelle et économique dans ces wilayas à travers l’organisation des expositions des produits locaux et constitue l’occasion de mettre en lumière les diversités du patrimoine national et les spécificités culturelles de la région».