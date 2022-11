Communiqué de presse: Les Journées « portes ouvertes » sur le sport en Mauritanie 18 et 19 novembre 2022 - Institut français de Mauritanie

L’Ambassade de France en Mauritanie et le Comité national olympique et sportif mauritanien organisent les Journées « portes ouvertes » sur le sport en Mauritanie, les 18 et 19 novembre 2022, à l’Institut français de Mauritanie.

Cet évènement de grande ampleur a pour objectif de mettre en avant la diversité des sports représentés en Mauritanie et d’encourager la pratique sportive par et pour toutes et tous.

Le sport apparaît en effet comme un vecteur important de cohésion et d’intégration sociale. Quelles que soient les disciplines, individuelles ou collectives, et le niveau pratiqué, le sport parvient à rassembler tous les âges, tous les sexes et toutes les communautés autour de valeurs communes telles que l’apprentissage, le travail collectif, la persévérance, le respect et l’égalité. Plus encore, le secteur du sport représente un potentiel économique important à travers la dynamique et les nombreuses opportunités d’emploi qu’il peut offrir.

Les Journées « portes ouvertes » sur le sport ont ainsi pour objectif d’offrir un espace de rencontre avec les 23 fédérations sportives qui seront représentées et à votre disposition pour échanger, de favoriser la pratique des différents sports avec les ateliers de démonstration et les compétitions organisées. Enfin, ces journées seront un espace de discussion et de réflexion sur les enjeux du développement du sport en Mauritanie, avec les trois conférences où interviendront des professionnels du secteur, sportifs de haut niveau, dirigeants de club ou de fédération, universitaires et journalistes, mauritaniens et français.

Ces journées se dérouleront dans une ambiance conviviale, familiale et festive. Cet événement est gratuit et ouvert à tout le monde.