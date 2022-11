Message du Mali au Monde/par Moctar ould Cheïne

Notre région a abrité, la semaine dernière un évènement majeur. Il s'agit du Sommet arabe, en présence des chefs d'État, gouvernements et représentants de vingt-deux pays, ainsi que de nombreux invités, présidents africains, institutions régionales et mondiales. C'est le premier du genre depuis trois ans. De toute évidence, le « dossier malien » reste en tête des priorités de chaque réunion et sommet mondiaux, a fortiori intercontinentaux, qui se tiennent à proximité du Mali. Un constat récurrent en dépit des circonstances mondiales, pandémies, menaces de guerre non conventionnelles, etc. Le Mali attire un intérêt très marqué, suite aux profondes mutations que connaît ce pays ces derniers temps.

Celles-ci forment une équation incontournable pour la stabilité de la zone et la réorientation des équilibres qui devraient être à la base des intérêts généraux des États, aussi bien au Sahel que dans la sous-région et le Monde. On voit ici toute l'importance de présenter le message de ce pays: il est la clé de toute solution au service tout-à-la fois du Mali, des Maliens, de leurs voisins et, plus généralement, de la sécurité mondiale.

Rappelons tout d’abord quelques informations essentielles. La République du Mali est un État souverain, indépendant depuis le 22 Septembre 1960 ;sa superficie est de 1.241.238 km² et sa population de l’ordre devingt-et-un millions d'habitants. Premier producteur de coton en Afrique et troisième de lithium – un élément essentiel à la fabrication des smartphones, ordinateurs, écrans de télévision et de dizaines d’autres produits électroniques, ainsi qu’à diverses industries et techniques – le Mali est un pays très riche en divers minéraux : fer, argent, phosphates et or dont il est également le troisième producteur sur le continent africain... Il détient 900.000 km² de réserves en pétrole, gaz, houille et autres considérables richesses.

En 2012, trois villes du Nord : Kidal, Tombouctou, Gao tombaient sous le contrôle de groupes terroristes extrémistes, concomitamment avec la décision des mouvements de l'Azawad de se séparer de l'État centralisé à Bamako. Au cours de cette même année 2012, les autorités de Bamako demandèrent l'intervention de la France avec le soutien des Nations Unies, dans le cadre de l'opération « Serval » associée à la MINUSMA (casques bleus).Les villes occupées par les extrémistes furent libérées. Mais après neuf ans de présence française (Force Barkhane) et onusienne, 70% du territoire malien restent exposés aux menaces de groupes terroristes armés qui se sont déplacés du Nord vers le Centre et le Sud du pays.

Parlons chiffres. 30% du territoire malien étaient auparavant menacés par les groupes terroristes ; aujourd'hui, seulement 30% échappent à leurs dangers. Cinquante-neuf français sont morts depuis l'intervention de la France, une centaine de casques bleus et plus de onze mille civils des trois pays (Mali, Niger, Burkina Faso) sont décédés lors d'attaques de groupes armés jihadistes. Face à une telle situation et un bilan aussi catastrophique, il était nécessaire d'agir pour sauver le Mali, en commençant par renverser le président Ibrahima Boubakar Keïta (Allah yarehmou), rétablir la dignité de l'État, retrouver la paix civile et la stabilité. C'est ce qui a nécessité un deuxième coup d'État en 2021 après celui de 2020.

Il fallait en conséquence réviser la politique de défense commune avec l'ancien colonisateur, signer une nouvelle convention de coopération militaire avec la Russie, doublée d'un accord avec le très controversé groupe Wagner pour l’entraînement et la formation des troupes. Cela impliquait de recourir à un armement en dehors du « marché de ferrailles ». C'est ainsi que le Mali a acquis du matériel et des équipements militaires sophistiqués de fabrication russe. C'est grâce à cela que le pays est parvenu à repousser les groupes terroristes armés et à retarder leur avancée en direction de Bamako. Une évaluation de la force conjointe du G5-Sahel a été réalisée et le Mali a décidé de se retirer de cette organisation, suite au refus de celle-ci d'accorder au Mali la présidence rotative du groupe.

Puis un embargo économique fut imposé à l'encontre du Mali par la Communauté Économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Cette sanction qui dura six mois est le plus grand cadeau qu’aura offert ladite Communauté aux groupes terroristes qui s'évertuent à affaiblir le pouvoir central à Bamako et à détruire son économie nationale, intensifiant la crise sociale et les difficultés subies parles Maliens. On notera ici le rôle très honorable du président mauritanien Mohamed ould Cheikh ElGhazwani qui refusa d’appliquer ces sanctions économiques iniques à l'encontre du peuple malien.

Honorable et néanmoins fort compréhensible : la Mauritanie entretient quelque 2.237 kilomètres de frontières communes avec la république malienne et quatre importantes régions mauritaniennes l’avoisinent : Hodhech-Charghi, Hodhel-Gharbi, Assaba et Guidimakha. Des régions pastorales par excellence, en ce qu’elles concentrent la majeure partie des richesses animales du pays. Se déplaçant dans une zone transfrontalière de développement aussi importante que sensible, les habitants de ces contrées pratiquent également le commerce et l'agriculture.

Il faut également intégrer un certain nombre d’autres paramètres pour comprendre le point de vue malien : si le premier partenaire de l'État malien est la République Populaire de Chine, la communauté malienne résidant en France compte plus de cent mille personnes. C'est, en nombre, la deuxième diaspora en France, après la communauté algérienne. Le Mali n'est certes pas hostile à la France et recherche avec tous les pays des relations basées sur le respect mutuel et l'intérêt mutuel. Le dialogue et la coopération entre le Mali et la France sont impératifs pour l'intérêt des deux pays, des deux peuples, de la région et de la sécurité du Monde. Mais seul un dialogue dépourvu de toute visée d’influence sera efficace et pourra aboutira à des résultats probants. Tout autre serait stérile.

La junte militaire au pouvoir à Bamako est très populaire. Toutes les décisions émises par le Conseil de la Transition sont acceptées et rencontrent un fort soutien populaire. Le citoyen malien soutient la politique du président Goïta et de ses collègues militaires Camara, Koné, Wagué et Diaw. Cela se reflète dans les célébrations et les divers moyens d'expression. Sous sa nouvelle direction militaire, la République du Mali s’évertue à faire fructifier ses intérêts, notamment avec deux de ses pays voisins: l'Algérie et la Mauritanie ; et, bien sûr, les États-Unis d'Amérique. Ces trois pays sont en mesure de jouer un rôle central important pour soutenir l'État, le peuple et le gouvernement maliens. Un soutien qui apportera des résultats substantiels et durables à la région et au Monde.

Tel paraît, en bref, le message du Mali au Monde. Un message qui n'est ni opaque ni crypté, résultant de la vision et de la stratégie de Bamako à un moment crucial de son histoire, certain de l’impossibilité de travailler avec des procurations périmées. C’est dans la rationalité, la fraternité et l'absence d'intérêts à trop courtter me que tout le monde trouver son compte, sur la base d'un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice du Sahel, de l'Afrique, de la région et du Monde.

Moctar ould Cheïne

Chercheur mauritanien spécialiste des affaires du Sahel

Références complémentaires :

1- https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/mali/

2- http://wits.worldbank.org/CountryProfile/Country/MLI/Year/2012/Summary

3- https://www.ictj.org/publication/possibilities-and-challenges-transition....

4-https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?code...

5-https://archive.wikiwix.com/cache/?url=https%3A%2F%2Fperspective.usherbr...

6-http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Monde/Le-Mali-est-menace-de...

7-https://web.archive.org/web/20140723061025/http://mali.penserpouragir.or...

8-https://afrique.lepoint.fr/economie/coton-le-mali-persiste-et-signe-26-0...

9- https://www.irsem.fr/institut/actualites/etude-de-l-irsem-n-97-2022.html

10- « El coronelAssimiGoita, designadonuevo hombre fuerte de Mali tras el golpe »

11- « Recherche sur l’Historique de la Décentralisation au Mali. De la PériodeColoniale à la 3ème République »

12- « University of Minnesota, Institute of Advances Study October 11, 2012: Sharon Fischlowitz: The Art and Ambivalence of Afropolitan Patriotism: Making Malian Music in Times of Celebration and Crisis.