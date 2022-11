Chronique : Entre Nous / Sneiba El Kory

C'est quoi que d'absorber ou même d'engloutir un budget? Le claquer en 365/366 jours ! Mais dis donc, nos responsables très très anciens, les fossiles quoi du temps de Maouiya que ce pouvoir par je ne sais quel coup de passe passe a réussi à nous faire rappeler alors que nous croyons les avoir oubliés pour de bon. Mais vous savez la Commission électorale nationale indépendante a une capacité de se projeter dans l'histoire pour chatouiller un peu les nostalgiques d'une certaine Commission Nationale des Concours ou d'un certain ministère de l'intérieur. Maintenant pour revenir à comment manger et laisser faire. Par exemple, j'ai un cousin du même sang ou une cousine du même rang. C'est pas un mariage qu'on va faire dé ! C'est une affaire. À ma cousine, je donne un marché. Comme ça, elle va nettoyer mon institution avec quelques bouteilles d'ajax bien mélangées avec l'eau. Un dosage bien fait par trois ou quatre " parents " du campement. Puis ya le contrat de ma cousine. Ou bien encore, il faut voyager très loin. Aller partout. Des voyages horizontaux. Des voyages verticaux. Qui veut voyager loin, ne ménage pas son budget . Il le mange. Copieusement avec appétit. Regardez : même le président voyage. À peine venu, le revoilà réparti et souvent en bonne compagnie. La tontine des conseillers, chargés de mission et autres attachés à la présidence pour savoir c'est à qui le tour pour aller se promener et ramener cadeaux pour madame, seconds bureaux et enfants. Et nous parler d'incapacité d'absorption. Il vient d'où ce ministre de l'économie qui grippe l'engrenage ? Nos centaines de milliards de budgets vont oú chaque année ? Chacun prend sa part et commence à la croquer doucement sur les trois cents soixante-cinq jours de l'année weekends et jours fériés compris. Ici on mange même au repos. Salut