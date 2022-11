Une Association de femmes retraitées voit le jour

Plusieurs dizaines de dames ont organisé une cérémonie marquant le lancement des activités d’une Association des Femmes Retraitées de Mauritanie (AFRM), au cours d’un rassemblement abrité par un réceptif hôtelier de la place. Cette organisation est présidée par Mme Fatma mint Khoubah, professeur d’arabe et ancienne directrice du Centre de Formation et de Promotion Féminine (CFPF).

L’Association des Femmes Retraitées de Mauritanie (AFRM) « est une Organisation Non Gouvernementale, composée de personnes détentrices d’une somme d’expertises et d’expériences, distinguées dans divers domaines, chacune ayant consacré les meilleures années de sa vie au service de son pays », lequel doit veiller à tirer pleinement profit de ces différentes carrières.

Cette organisation vise plusieurs objectifs: « impliquer les femmes retraitées, très expérimentées, dans des postes de responsabilités et de haut niveau, ayant un impact positif sur le développement national et local, en leur permettant d’accéder pleinement et entièrement à leurs droits de citoyennes, augmenter l’efficacité des ressources humaines en travaillant dans le secteur public et le privé et fournit des conseils scientifiques et pratiques dans le domaine des droits de la femme ».