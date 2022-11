Assaba: Des actions concrètes du RIMDIR pour  la préservation de l’environnement

C'est à partir de la commune rurale d'Elmelgue que le directeur de cabinet du Wali de l'Assaba a supervisé lors de la journėe du 11 Novembre 2022 le dėmarrage des travaux de rėalisation de 200 km linėaires de pare-feux manuels en prėsence du Hakem adjoint, du maire de la commune, du dėlėguė régional du MEDD, du coordinateur régional de ENABEL, du reprėsentant de l'ONG belge Vėtėrinaires Sans Frontières ( VSF/B) et de reprėsentants des communautés.

Cette activitė du RIMDIR intervient en appui aux efforts déployés par les pouvoirs publics pour la prėservation de l'environnement de manière générale et des pâturages, en particulier.

Réalisés à travers le consortium VSF -GNAP dans le cadre du programme RIMDIR mis en oeuvre par ENABEL sur financement de l'UE, ces travaux de protection des pâturages contre les feux de brousse ciblent les zones à forte densité du couvert vėgėtal dans 24 localitės rėparties entre les trois moughataas (Kiffa, Guerou et Kenkoussa).

Les sites de réalisation des pare-feux manuels ont ėtė identifiés sur la base de leur proximitė des villages dune part, et de la difficultė de leur accessibilitė par les engins, d'autre part.

L'adoption de cette approche de rėalisation des pare-feux manuels revèle un double avantage: Elle permet d’eviter l'impact souvent dėgradant des engins sur les sols et gėnère des revenus au profit des villageois issus des mėnages les plus pauvres directement impliqués dans les travaux de rėalisation manuelle des pare-feux.