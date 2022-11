Le président du CR du Tagant à la COP27: « Je suis à Charm El-Cheikh à la recherche de partenaires et de financements appropriés »

Le président du Conseil Régional de la Région du Tagant, M. Zeidane Tfeil partcipe à la COP 27 (conférence internationale sur les changements climatiques) qui se tient depuis quelques jours à Charm El-Cheikh en Egypte.

Accompagné de la PCR de Nouakchott, Fatimétou Abdel Maleck et des maires des communes de Ghouydia, Saleck Abdel Jelil, vice-président du CR et du maire de N’Beika, Ould Bodde, le président du CR du Tagant justifie sa présence dans cet conclave consacré au climat par le souci de « rechercher des partenaires et d’apprendre comment limiter l’impact négatif du changement climatique et assurer la résilience des populations de sa région, à travers des financements appropriés ».

A Charm El Cheikh, le PCR a retrouvé ses partenaires de la région de l’Auvergne Rhône Alpes (France) et ceux de la région de Daraa Tafilalet au Maroc, ensemble, ils plaident la cause des populations les plus vulnérables et parmi les plus pauvres du monde.

Située au centre du pays, la région du Tagant est victime de sécheresses récurrentes et donc d’un manque d’eau, particulièrement à Tidjikja, la capitale régionale. Depuis son élection à la tête de la région en 2018, son président se bat pour trouver des solutions aux préoccupations urgentes des populations. Des études sont entreprises avec des partenaires français pour trouver de l’eau pour Tidjikja.

Dans la cité Balnéaire de l’Egypte, le président du CR du Tagant et ses amis ont rencontré le président de la République au salon de la Mauritanie et ont assisté à des événements animés par la ministre de l’environnement portant sur l’engagement de la Mauritanie en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’une part, celui du pétrole, de l’énergie et des mines sur le potentiel énorme de la Mauritanie dans le domaine des énergies renouvelables (solaire et éolien) et l’hydrogène vert.