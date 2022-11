Seno Boussobé (Aéré Mbar) : signature du contrat de don pour le projet d’Aménagement du poste de santé

L’ambassadeur du Japon en Mauritanie, SEM Norio Ehara et le maire d’Aéré Mbar, M. Moussa Hamady Sy ont procédé, mardi 8 novembre, dans la représentation diplomatique nippone, à la signature du contrat de don pour le projet d’Aménagement du poste de santé de Seno Boussobé.

Ce projet, d’un montant de 2,8 millions MRU (76482 euros), financé par le gouvernement du Japon est destiné à la construction d’un nouveau bâtiment du poste de santé, des toilettes, d’un mur de clôture ainsi qu’à l’acquisition d’équipements médicaux.

L’objectif de ce projet est d’offrir de meilleurs services de santé aux cinq mille habitants de Seno Boussobé et des cinq villages environnants. Comptant plus de trente-cinq localités, la commune d’Aéré Mbar ne dispose que de sept postes de santé seulement.

L’ambassadeur du Japon, Monsieur Ehara Norio espère qu’après l’exécution du projet plus de femmes choisiront, pour leur sécurité, d’accoucher au poste de santé plutôt qu’à domicile. Mais aussi que ‘’les habitants feront bon usage du poste de santé afin que ce projet contribue avant tout à l’amélioration de la santé des habitants’’.

L'Ambassadeur a salué l’initiative de la Commune d’Aéré Mbar dans la concrétisation du projet ayant l’objectif d’atténuer les souffrances des femmes qui sont obligées de parcourir des kilomètres pour pouvoir bénéficier de soins appropriés.

Monsieur Ehara Norio a également renouvelé l’engagement du Japon à apporter son appui afin de garantir l’accès à des services publics de proximité en zone rurale.

Le diplomate nippon a souhaité que ‘’le projet s’exécute sans encombre afin d’atteindre les objectifs attendus. Et que l’amitié et la solidarité existantes entre les deux peuples se resserrent davantage’’.

A son tour, le maire de Aéré Mbar, M. Moussa Hamady Sy a indiqué que ‘’la construction du poste de santé de Seno Boussobé et son équipement permettra sans doute l’amélioration des conditions de vie des populations de Seno Boussobé, Samana, Sara Souki, Wendou Mbaba1et 2, ElMenzah et encore d’autres’’. ‘’Cela permettra surtout, ajoute l’édile, de soulager les femmes qui doivent accoucher et le suivi pour les enfants en bas âge. Et d’améliorer la couverture sanitaire dans la commune d’Aéré Mbar et dans le département de Bababé’’.

Enfin, Sy Moussa a saisi l’occasion pour remercier à travers l’ambassadeur le gouvernement et le peuple japonais ‘’pour cette aide aux populations de la commune d’Aéré Mbar.’’

Pour rappel, le gouvernement nippon a longtemps soutenu les efforts de la Mauritanie dans le secteur de la santé. Ces actions se basent sur la ‘’volonté du Japon de mettre l’accent sur l’extension et l’amélioration des services de santé et le renforcement des capacités des ressources humaines au bénéfice de tous les mauritaniens'', fait remarquer le communiqué de presse diffusé par la représentation nippone.