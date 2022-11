Signature d’un protocole d’entente et de coopération entre le SJM et SNJT 

Le syndicat des journalistes mauritaniens (SJM) a signé, ce dimanche 7 novembre, un protocole d’entente avec son homologue tunisien (SNJT). L’objectif de ce protocole d’accord et d’entente est d’échanger les expériences des deux syndicats, de renforcer les capacités mutuelles de leur personnel, de contribuer à renforcer les arsenaux juridiques portant sur l’éthique et la déontologie et la protection des journalistes, de partager les expériences, s’est réjoui M. Ahmed Vall Maouloum, président du SJM. La signature de cet accord est intervenue, lors du séjour d’une délégation du SJM en Tunisie ; elle prenait part à la conférence régionale des syndicats de journalistes des pays arabes. Au menu de ce conclave, les violences contre les journalistes. Comme on le sait, dans certains pays, les journalistes éprouvent d’énormes difficultés à accomplir leur mission ; ils sont l’objet de violences et de brimades surtout dans les foyers de conflits. Le conclave a lancé un appel pour le respect de l’intégrité des journalistes et à leur faciliter leur mission d’informer, d’éduquer et distraire.