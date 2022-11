APPEL du 28 octobre 2022 

La Mauritanie traverse une crise profonde et multidimensionnelle. La période électorale qui s’annonce revêt un aspect crucial pour l’avenir de notre pays. Elle opposera deux principaux pôles qui marquent aujourd’hui la scène politique :

- le pôle du changement comprenant de nombreux courants et initiatives politiques, émergeant sous l’impulsion d’une élite jeune et prenant en charge les revendications de larges couches sociales, conscientes du besoin impérieux de changement. Ce pôle du changement a aussi l'ambition de consolider les acquis démocratiques en s’appuyant sur les expériences accumulées par la très longue et tortueuse lutte de l’opposition ces dernières décennies ;

- le pôle du statu quo, organisé autour d’une majorité présidentielle éclatée, tiraillé et englué dans ses contradictions, sans cap clairement déKini ni leadership affirmé. Ce pôle du statu quo est de plus discrédité par le bilan désastreux du pouvoir en place. Son principal ferment de pensée puise sa force dans ce qui est le plus rétrograde à savoir le clientélisme, le tribalisme, le régionalisme et le communautarisme. A ces références persistantes sont venus s’ajouter, la corruption généralisée, la gabegie, le détournement des biens publics, le trafic d’influence et le blanchiment de l’argent sale.

Pour mener le pays vers une démocratie réelle et apaisée, le Pôle du Changement a besoin de garantie quant à la sincérité du scrutin et à la liberté de concourir. Cela passe par la mise en échec et la dénonciation des velléités, clairement affichées, du Pôle du Statu quo, aidé en cela par une Administration domestiquée, de torpiller le processus, le calendrier comme les opérations électorales en vue du contrôle effectif des résultats.

Nous PATRIOTES REFONDATEURS, lançons un appel à l’ensemble des acteurs politiques (partis, organisations de la Société Civile, leader d’opinion…) qui se reconnaissent dans les valeurs et objectifs du Pôle du Changement, ici décrits, pour agir ensemble afin de :

- se dresser, dans le cadre d’un front organisé et uni, autour d’une plateforme commune, contre les velléités du Pouvoir à instrumentaliser l’Administration au profit du Pôle du Statu quo ;

- exiger un Recensement Administratif à Vocation Electorale (RAVEL) large conduisant à l’établissement d’une nouvelle liste électorale pour assurer la participation de tous ;

- faciliter l’accès à la candidature : agrément pour les partis l’ayant demandé et autorisation donnée aux candidatures indépendantes ;

- mettre en place une institution chargée de l’organisation de l’élection, réellement indépendante et dotée des moyens juridiques et Kinanciers lui permettant d’accomplir sa mission.

Nouakchott le 28 octobre 2022

Les signataires :



Outouma SOUMAREX

Cheikh SIDI HANENA

Ahmed HAROUN CHEIKH SIDIYA

Lebat MAAYOUF

Maalouma BILAL

Abdoullah MOUNIR

Mohamed BABA SAI`D

Seydi Moussa CAMARA

Dame Yaré FALL

Khadijetou SIDINA

Isselmou MAALOUM

Alou Idrissa Yero SOW