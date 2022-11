Forum mondial sur la justice pour les enfants

Nouakchott abritera un Forum Mondial sur « la Justice des Enfants et la privation de liberté » du 08 au 09 novembre 2022. Une cinquantaine de pays et des organisations internationales prendront part à cet événement, organisé par «Défense des Enfants International» représenté par l’Association Mauritanienne pour la Santé de la Mère et de l’Enfant (AMSME), en partenariat avec un panel d’ONG travaillant sur les cas d’enfants privés de liberté, avec l’appui du gouvernement à travers le Commissariat aux Droits de l’Homme, à l’Action Humanitaire et aux relations avec la Société Civile.

Le forum de Nouakchott vise à faire le point sur « le travail accompli en matière de justice pénale pour enfants et de privation des libertés, en mobilisant les principales parties prenantes pour déclencher des actions face à des défis sans précédent, en veillant à ce qu’aucun enfant ne soit laissé pour compte ».

Le forum sera ouvert par le Commissaire aux Droits, à l’Action Humanitaire et aux Relations avec la Société Civile, Cheikh Ahmedou Sidi, en présence du Représentant Spécial du SG de l’ONU sur les faits de violence à l’encontre des enfants, Dr Najat Maalla MJid et Pr Manfred Nowak, expert de l’ONU et auteur principal d’une étude mondiale consacrée à ce sujet, qui partagera son expérience à travers une large diffusion.

Le document annonçant le forum de Nouakchott rappelle un contexte mondial marqué par la pandémie du coronavirus COVID-19 « avec un rétrécissement de l’espace civique, des troubles politiques et des restrictions qui ont affecté les droits des enfants et leur participation significative à la vie de la société ».

L’enjeu de cette démarche est lié à la nécessité de trouver une alternative à la détention des enfants.