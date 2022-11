Haut-Commissariat de l’OMVS : Hamed Diane Séméga passe le témoin à Mohamed Abdel Vetah

COMMUNIQUE DE PRESSE

Ce Jeudi 03 novembre 2022 à 9H30 s’est tenue la cérémonie de passation de service entre M. Hamed Séméga, Haut Commissaire sortant et M. Mohamed Abdel Vetah qui lui succède à la tête de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal. L’évènement s’est déroulé au siège de l’Organisation sis à Colobane, sous la présidence de M. Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Eau et de l’Assainissement du Sénégal, Président en exercice du Conseil des ministres de l’OMVS, et en présence de nombreuses autres personnalités.

Agé de 45 ans, le nouveau patron de l’OMVS est docteur en Informatique. Il a dirigé de grandes entreprises nationales dans son pays, la République islamique de Mauritanie, avant d’occuper pendant plusieurs années le poste de ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie. Dans le cadre de l’exercice de cette fonction ministérielle il a présidé le conseil des ministres de l’OMVS. C’est donc en terrain connu que s’avance le Haut Commissaire Mohamed Abdel Vetah, le 8eme depuis la création de l’Organisation en mars 1972.

Pour rappel le poste de Haut Commissaire est occupé alternativement par la Guinée, le Mali et la Mauritanie. Son titulaire est nommé par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OMVS.

,

Dakar, le 03 novembre 2022

La cellule Communication du Haut commissariat

Contact : amayelle.ka@omvs.org