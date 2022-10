Clôture du projet ’Ensemble pour l’Environnement’’ : Satisfaction générale

Le projet ‘’Ensemble pour l’Environnement’’, initié par le Goethe Institut, en partenariat avec la commune de Sebkha a été officiellement clôturé, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée, au Musée national de Nouakchott, ce samedi 29 octobre.

Le projet visait à ‘’promouvoir des idées novatrices ainsi qu’un sens collectif des responsabilités en matière d’environnement’’. A cette fin, cinq initiatives ont été sélectionnées pour bénéficier d’un financement leur permettant de réaliser leurs idées au cours de l’année 2022. Ces initiatives tournent autour du reboisement de l’espace public ou la sensibilisation de la société à travers des approches éducatives (production locale de bio-insecticide, des arbres pour la communauté et des journalistes comme ambassadeurs de l’environnement).

Mme Esmaou Moctar M'Baba, Project Manager of ‘’Ensemble pour l'environnement’’ a retracé le contexte de mise en œuvre de ce projet à savoir sensibiliser et conscientiser les populations sur les questions environnementales, se réjouissant de leur mise en œuvre effective. Elle a rappelé la synergie qui s’est opérée entre les détenteurs de projets 2022 et ceux de l’an dernier. Pour Esmaou, les questions environnementales sont très importantes dans un contexte local où ce genre d’événements relance le débat. Mme Esmaou a remercié le ministère allemand des Affaires Étrangères pour le soutien renouvelé et la commune de Sebkha pour l’accompagnement et la collaboration.

Quant au maire de Sebkha, Aboubacar Soumare, il a remercié d’emblée l’institut Goethe pour le choix porté sur sa commune pour la deuxième année. Il a mis en exergue l’efficacité, le pragmatisme et la transparence qui ont caractérisé la sélection des dossiers ainsi que la mise en œuvre des différents projets.

Les cinq équipes des initiatives bénéficiaires 2022 se sont relayées pour exposer devant l’assistance les principaux résultats et les obstacles auxquels ils ont été confrontés dans la réalisation de leurs projets.

L’espace virtuel pour l’environnement a permis de développer une culture de dialogue et promouvoir des approches novatrices quant à la protection de l’environnement, tout en utilisant le moyen de communication le plus utilisé de notre temps.

Par la suite, le public a assisté à la démonstration de fabrication de bio insecticide par le projet ‘’la production locale de bio insecticide’’. Porté par Mohameden Mohamdi de l’ISET de Rosso, il a permis de former les participants sur la production de bio insecticide en utilisant des ressources locales leur permettant d’améliorer la santé publique et de faire un pas vers la protection de leur projet environnement.

Auparavant, le public a admiré la superbe exposition photo réalisée par les participants du projet’’le climat chez moi’’. Ce projet, mis en œuvre par Maïmouna Saleck, est basé sur une démarche participative qui allie photographies aériennes réalisées par cerf volant et des formations sur les prises de vue au sol afin de faire dialoguer les échelles de perception du territoire.