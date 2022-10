Offensive de Com de l’ancien président : Silence troublant des autorités

Depuis son arrivée en France, il y a un peu plus d’un mois, l’ancien président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz entreprend une vaste campagne de communication à l’endroit de la diaspora mauritanienne et indirectement en direction de l’opinion nationale mauritanienne. Dans ses différentes sorties médiatiques et lors de conférences-débats, il s’offre une espèce de virginité dans la parole. Il en avait été privé des mois durant. L’homme qui s’affiche à côté de certaines personnes peu connues de l’échiquier politique national, voire de la diaspora mauritanienne n’a pas raté le pouvoir de ex-ami de 40 ans de compagnonnage. Il juge la situation de la Mauritanie incertaine et s’érige désormais comme son principal opposant et du coup, le sauveur du pays. Ould Abdel Aziz profite ainsi de la léthargie de l’opposition, murée comme dans un silence complice du pouvoir du président de la République, Mohamed Cheikh Ghazwani ; il profite aussi de l’immobilisme de son régime. Rien n’a changé depuis mon départ du pays, insinue-t-il.

Ce qui est curieux, c’est que qu’en dépit de des attaques de l’ancien président, les autorités mauritaniennes et leurs soutiens n’ont pas réagi. Ni le gouvernement, ni le parti INSAF n’a pipé mot. Un silence qui laisse libre cours à toutes les supputations. Après la levée de son contrôle judicaire, les mauritaniens avaient été étonnés de la rapidité avec laquelle l’ex président a recouvré ses documents d’état-civil et de voyage et le profil bas que lui, ses proches et ses conseils avaient adopté. Du coup, certains n’ont pas manqué de suspecter un deal entre les deux anciens alter egos. L’absence aujourd’hui de réaction des autorités et du parti INSAF laisse perplexes les analystes et une grande partie de l’opinion qui assistent comme à une plaisanterie de mauvais goût. Au bord de la Seine, Ould Abdel Aziz, très confiant a annoncé qu’il soutiendra des candidats aux prochaines élections. L’homme ouvre clairement les hostilités, promet de se battre pour laver l’affront mais également de contribuer à sauver le pays ???

Ce spectacle auquel nous assistons depuis quelques semaines donne l’impression que le gouvernement préférait ignorer les gesticulations de l’ancien président tout en se focalisant sur la préparation des prochaines élections locales. Il ne constituerait pas de menace pour le régime, et le procès annoncé contre Ould Abdel Aziz restera une épée de Damoclès sur sa tête.