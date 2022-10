Concertation Public/Privé autour de la problématique de l’emploi

La Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie (CCIAM), en partenariat avec le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, l’Agence pour l’Emploi des Jeunes et

d’autres institutions ont organisé mercredi 27 octobre une journée de concertation sur « le partenariat public/privé ».

La rencontre a mi l’accent « sur la formation professionnelle et les besoins du marché local ».

Parmi les institutions ayant pris part à cette journée, on note également l’Association des Petites et Moyennes Entreprises (APME), le Bureau International du Travail (BIT) et la Fédération des Femmes d’Affaires de Mauritanie.

L’organisation de cette journée intervient à la fin du projet « Forma/Emploi » qui permet de mettre sur le marché du travail plusieurs centaines de jeunes garçons et filles, formés en électricité bâtiment,

froid, BTP, mécanique …. dont les profils répondent aux besoins du marché des PME locales.