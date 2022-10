Chronique: Entre Nous

Nous sommes un pays de farceurs dans un continent de farceurs ! Sinon, c’est quoi de ne pas se porter candidat à devenir député, maire ou président de conseil régional ? Impossible de ne pas être jeune, sinon femme, handicapé, notable, artiste, peshmerga devenu immensément riche, fils de grande tente, de vaste case ou d’un spacieux hangar ! Impossible de ne pas être l’un ou l’autre, voire tout-à-la-fois ! Un député avec passeport diplomatique, salaire relativement substantiel, indemnités de sessions et immanquablement membre d’une commission, avec dédouanement annuel d’une voiture, écharpe commodément pavoisée aux couleurs nationales – à arborer à tout va sans modération – et autres opportunités infinies, comme les rendez-vous hebdomadaires avec des ministres et hautes autres personnalités civiles et militaires du pays, le tout pimenté d’une immunité inoxydable qui nous permet de râler comme on veut, sans crainte de la moindre poursuite… Un maire avec salaire, des FRD (fonds régionaux de développement) à croquer à sa guise comme de la cola et ces providentielles pluies torrentielles causant tant de bienvenus dégâts, maisons, routes, écoles, chantiers et autres barrages fondus, nécessitant interventions du Commissariat à la sécurité alimentaire et des institutions de bienfaisance, façon Taa’zour dont les distributions n’ont de base et de fondement que les fameuses listes de son Excellence Monsieur le Maire ! Normalement, de tout ça se constituera « l’eau de la viande », comme disait l’une des nombreuses sagesses de la hyène. Un président de Conseil régional, sincèrement, je ne sais pas ce que c’est, sinon mutation d’un ancien sénateur, parti suite à l’humeur rageuse d’un certain ancien président incapable de gérer une certaine humiliation. Le député, le maire, le président du conseil régional, c’est pour faire court, résumer, une histoire d’écharpe, ni plus ni moins. Attention, une écharpe qui n’est pas seulement un petit morceau de tissu ! Un morceau, oui, mais magique, comme la lampe d’Aladin ! Une écharpe qui ouvre des portes, voyage, dévore des centaines de millions en rien. Pour rien. Au nom de rien. Qui de vous a compris quelque chose de nos conseils régionaux ? Quels rôles ? Quelles responsabilités ? Ya que chez nous où l’on renouvelle ce qui n’a jamais commencé. Vous savez, les Conseils constitutionnels en Afrique servent au moins à quelque chose d’anticonstitutionnel ! Légitimer les coups d’État comme dernièrement au Burkina, au Mali, en Guinée ou, autrefois, en Mauritanie. À mourir de rire de voir les membres du Conseil constitutionnel du Burkina valider le coup du jeune capitaine en l’enjoignant de ne plus recommencer ! Qui a dit que l’Afrique est mal partie ? Maintenant, dites-moi, messieurs les juges du pôle judiciaire du dossier de la décennie« Houwe » Aziz, l’acteur principal est-il parti se soigner ou martyriser la langue de Molière ? Et ses comparses, où sont-ils, que sont-ils devenus ? La saison 1 est finie. C’est quand la saison 2 ? Salut.

Sneiba El Kory