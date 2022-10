﻿Journée sur les enjeux de l’employabilité

Les locaux du Centre d’Enseignement et de Formation Professionnelle situés dans la commune d’El Mina, ont abrité lundi 24 octobre une journée sous le thème « Formation Professionnelle et Innovation pour le Renforcement de l’Employabilité et l’Entrepreneuriat en Mauritanie (FORMAEMPLOI). Cette Rencontre était organisée par la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie (CCIAM), la Chambre de Commerce des Iles Canaries et le projet régional « ARCHIPELAGO ».

Elle a permis aux opérateurs des Petites et Moyennes Entreprises (PME) d’aller à la rencontre d’une institution de formation professionnelle, dans l’objectif de faire face aux enjeux de l’inadéquation entre les besoins des employeurs et les ressources humaines disponibles sur le marché du travail, dans un contexte de chômage endémique.

Une situation dont la traduction concrète est un marché du travail qui souffre d’un manque de compétences.

Les formations données par les écoles et universités sont en déphasage par rapport aux besoins.