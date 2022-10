Journée mondiale contre le cancer du sein : la société minière Tasiast se mobilise

Le 19 octobre 2022 s’est tenue la Journée mondiale contre le cancer du sein. Dans le cadre de la 29ème campagne “Octobre Rose”, l’accent est de nouveau mis sur la sensibilisation et l’importance de son dépistage précoce. L’Organisation Mondiale de la Santé estime que 16% des femmes mauritaniennes, en 2021, présentent des symptômes de cette maladie. Instaurée en 1985 aux États-Unis, Octobre Rose est une campagne annuelle de communication ayant pour objectif de sensibiliser les femmes à l’importance du dépistage du cancer du sein.

Une coopération essentielle entre le secteur privé et les autorités publiques

Le cancer du sein peut être guéri dans 90% des cas lorsqu’il est pris en charge suffisamment tôt. L’OMS recommande de procéder à un dépistage tous les deux ans, dès l’âge de 50 ans. Face à ce constat, les autorités sanitaires de la Mauritanie, par l’intermédiaire des représentants du Ministèrede la Santé, ont procédé à la projection d’un film sur le cancer puis la tenue d’une session d’information sur la maladie et son dépistage. L’équipe d’encadrement de Tasiast, premier employeur privé du pays, participe activement à cette campagne de sensibilisation en collaboration avec le Directeur général du Centre national d’oncologie de Nouakchott. De plus, dans la commune voisine de Tasiast, à Dawas, une cinquantaine de femmes ont participé à la même sensibilisation, à l’issue de laquelle 150 voiles de couleur rose ont été achetés auprès de la coopérative féminine locale, en évocation au ruban rose, symbole de l’opération.

La société a également organisé une séance de questions-réponses et les témoignages des participantes confirment que les ateliers de sensibilisation, n’ont que peu d’équivalent pour prévenir les dangers. La rencontre s’est, entre autres, conclue par une remise de certificat aux participantes. Tasiast confirme ainsi son rôle de partenaire des autorités sanitaires mauritaniennes dans le domaine de la prévention. Par ailleurs, l’initiative portée par le secteur privé illustre comment un appui à la politique menée par le gouvernement peut générer une réelle dynamique auprès de la population en favorisant l’implication de toutes les parties prenantes.

Déjà en 2021, la société avait créé et accompagné un atelier de couture pour soutenir la confection de masques contre la COVID-19. Les actions mises en œuvre avaient permis de former les participantes aux bonnes techniques de fabrication des masques, avec des débouchés économiques non négligeables pour les membres de la communauté. Cette initiative était accompagnée de dons réguliers d’équipements médicaux et de produits de première nécessité dans les localités voisines de la mine. Avec une stratégie basée sur l’écoute, la compréhension et le soutien aux membres de la communauté locale, Tasiast s’assure que sa présence génère des bénéfices de long terme pour le pays et ses citoyens.

Les défis pour la santé publique en Mauritanie

Le cancer du sein constitue un fléau en Mauritanie et dans le monde avec 10 millions de décès par an dont 70% surviennent dans les pays à faibles revenus. Les engagements de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République, visant à venir en aide aux couches vulnérables de la population, constituent un grand défi pour la santé publique. À ce titre, les actions de sensibilisation et de formation représentent un moyen efficace pour atteindre ces objectifs. À cet égard, la campagne “Octobre Rose 2022” est un nouveau modèle de réussite de coopération dans le domaine de la santé en Mauritanie.

Ben Abdalla