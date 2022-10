Nouveau Contrat d’exploration avec le consortium BP/KOSMOS Energy

Le gouvernement a examiné et adopté un projet de décret portant approbation du contrat d’exploration-production sur le bloc Bir Allah du bassin côtier, signé le 11 octobre 2022 entre l’Etat de Mauritanie et les sociétés BP, KOSMOS ENERGY et la Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH), à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres du jeudi 20 octobre 2022.

La découverte objet de ce décret « fait partie du bloc C8 dont les travaux d’exploration ont expiré le 15 juin 2022, avant qu’une décision d’investissement ne soit déclarée », rappelle le communiqué du Conseil des Ministres.

Ainsi « c’est pour accélérer le processus de prise de décision finale d’investissement et améliorer les conditions du contrat, que le département du pétrole, de l’énergie et des mines, a engagé des négociations avec le consortium cocontractant dans la perspective d’un nouveau contrat qui capitalise le travail déjà réalisé.

Le nouveau contrat d’exploration production apporte des améliorations importantes au profit de l’Etat, dont la part est portée de 14% à 29%, avec une phase d’exploration de 30 mois pour aboutir à une décision finale d’investissement ».

Le communiqué du gouvernement rappelle cependant que la perspective d’exploitation de BIRALLAH « repose de façon critique sur l’évaluation de la capacité technique du port de NDiago à recevoir et abriter les installations du projet ».