Signature du contrat de don relatif au projet d’Aménagement du poste de santé d’Aweinatt (commune Lexeïba)

L’ambassadeur du Japon en Mauritanie, Monsieur Norio Ehara et Mme Coumba Alassane Diallo, présidente de l’Association Mauritanienne de Lutte contre les Epidémies (AMLE) ont procédé, jeudi 20 octobre, dans les locaux de l’ambassade nippone, à la signature du contrat de don relatif au projet d’Aménagement du poste de santé d’Aweïnatte (commune de Lexeïba).

D’un montant d’environ 2,7 millions de MRU (72,387 euros), ce projet financé par le gouvernement du Japon entre dans le cadre des dons aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine (programme APL). Ce financement est destiné à la construction d’un nouveau bâtiment du poste de santé, des toilettes ainsi qu’à l’acquisition d’équipements médicaux.

L’objectif de ce projet est d’offrir de meilleurs services de santé aux 5,5 mille habitants d’Aweïnatte et des cinq villages environnants. Son excellence Monsieur Ehara Norio espère qu’après l’exécution du projet plus de femmes choisiront, pour leur sécurité, d’accoucher au poste de santé plutôt qu’à domicile et que de bonnes habitudes d’hygiène se répandront dans les villages. En outre, que ce projet contribuera avant tout à l’amélioration de la santé des habitants.

Le diplomate nippon a souhaité que le projet s’exécute sans encombre afin d’atteindre les objectifs. Et que l’amitié et la solidarité existantes entre les deux peuples se resserrent davantage.

A sa suite, Mme Coumba Alassane Diallo, présidente de l’Association Mauritanienne de Lutte contre les Epidémies (AMLE) a déclaré que ‘’ce projet tant attendu par les populations d’Aweïnatt et les villages environnants va résoudre la problématique de l’enclavement et la prise en charge de nombreuses personnes dont la charge des soins est trop élevée’’.

Mme Diallo a exprimé au diplomate nippon la ‘’reconnaissance par son association des efforts que le Japon, à travers sa mission diplomatique, est en train de faire au profit des populations vulnérables’’. L’AMLE, par la voix de sa présidente, a rassuré l’ambassadeur du Japon du respect des clauses du contrat et des engagements signés avec l’entreprise, l’auditeur et l’approvisionnement des équipements. Enfin, Mme Coumba Diallo a remercié le peuple et le gouvernement japonais en y associant l’ambassadeur et toute l’équipe technique de l’ambassade ‘’pour la confiance portée en son association pour une deuxième fois’’.

Rappelons que l’Ambassade du Japon en Mauritanie a longtemps soutenu les efforts de notre pays dans le secteur de la santé tant au niveau régional que national. Et ce, dans le cadre de l’appui à la lutte contre la pauvreté. ’’Ces actions se basent sur la volonté du Japon de mettre l’accent sur l’extension et l’amélioration des services de santé et le renforcement des capacités des ressources humaines au bénéfice de tous les Mauritaniens’’, souligne un communiqué de l’ambassade du Japon.