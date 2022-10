La cérémonie d'hommage au cadre émérite Ly Mamadou Boubacar, appelé affectueusement Commissaire Ly a permis de montrer une Mauritanie plurielle, solidement ancrée dans la diversité, une Mauritanie dans la reconnaissance de l'autre et dans l'acceptation mutuelle. L'initiative prise par la famille de Loboudou Ibrahima Ly, la cité des Celtis, d'honorer son illustre fils, considéré comme le patriarche a vu défiler un parterre d'autorités dont les représentants de l'autorité locale, Mohamed Vall Ould Bellal, Ould Boukhreiss, Mohamed Brahim Ould Seyid, Ismael Wane, et l'ensemble des chefs religieux et coutumiers dont l'émir du Brakna.

Du Hodh El Charghi au Brakna, du Trarza au Gorgol sans oublier les grandes familles du Fouta Toro au Sénégal, tous se sont donnés rendez vous ce dimanche 16 octobre 2022 à Loboudou Ibrahima Ly pour témoigner leur affection, leur reconnaissance, leur haute considération à ce philantrope.

Les témoignages ont été unanimes sur le parcours inspirant du saint cyrien dans l'occupation de plusieurs hautes fonctions gouvernementales, administratives et politiques. Issu d'une lignée aristocratique, il est devenu diplomate, homme d'Etat, homme politique, patriote engagé au service de la nation multiculturelle de la Mauritanie.

Parlant de l'homme d'Etat, Mohamed Vall Ould Bellal dira: " Je ne serais pas étonné de voir que l’hommage rendu aujourd'hui à notre frère et ami Mamadou Boubacar Ly soit l'occasion de remettre le train de l'unité nationale en marche. Parmi les multiples facettes de l'homme que je connais, je dirais qu'il a été longtemps une source d'inspiration pour nombre de mauritaniens. Un homme de LOI qui ne s'est jamais renié, et dont la force de conviction l'a conduit maintes fois à être en mal avec le pouvoir".