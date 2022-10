Atelier sur l’emploi et l’entreprenariat au profit de 80 étudiants de l’IUP

Les locaux de l’Institut Universitaire Professionnel (IUP) abritent du mardi 18 au jeudi 20 octobre, un atelier sur l’insertion et l’initiation à l’entreprenariat au profit de 80 étudiants (garçons et filles) en troisième année logistique et transports.

Cette manifestation est organisée par le projet « Formation, Accompagnement et Insertion dans le Domaine Portuaire » (FAIDOP), placé sous la tutelle de la Chambre de Commerce, d’Industrie et

d’Agriculture de Mauritanie (CCIAM), en collaboration avec l’Institut Universitaire Professionnel (IUP) et l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi (ANPE) à travers son programme “TECHGHIL”

Le choix de ces étudiants, en fin de cycle de formation, s’explique par le fait qu’ils vont bientôt se retrouver sur le marché du travail, dans un contexte caractérisé par un fort taux de chômage, surtout chez les jeunes.

Cette démarche visant à outiller les étudiants en fin de cycle de formation répond à une philosophie qui fait de l’innovation et de l’entreprenariat une réponse durable face à l’équation du chômage des jeunes, face à la problématique de l’emploi, devenue un véritable casse-tête pour les gouvernements en Afrique.

Le projet Formation, Accompagnement, Insertion dans le Domaine Portuaire (FAIDOP), à dimension régionale, s’appuie sur un partenariat stratégique entre le gouvernement mauritanien et l’Union Européenne (UE), concrétisé par une collaboration entre la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie (CCIAM), la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine AIX-Marseille-Provence (CCIMP) et le Grand Port de Marseille (GPMM).

Il a pour objectif « de mener une action plus efficace ciblant les problématiques de la formation professionnelle ».