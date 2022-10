GAB BMCI : de mal en pis

Les détenteurs de cartes pour les Guichets Automatiques de Banque (GAB) de la Banque Mauritanienne pour le Commerce International (BMCI), vivent un véritable calvaire depuis pré d’un mois.

Les machines sont en permanence hors service.

Sur une dizaine de GAB, censés servir la clientèle, un seul permet de retirer des billets, dans le meilleur des cas, alors que dans le pire des scénarios, on se retrouve avec un chiffre de zéro sur dix, entre l’agence centrale et un autre point de concentration situé juste à côté.

Face à ce phénomène, inédit, qui dure depuis prés d’un mois, aucune explication n’a été fournie aux usagers par la direction de l’institution.

Un constat qui renvoie au manque de respect et de considération dans les relations entre les banques privées et leurs clients.