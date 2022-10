Programme alimentaire mondial : Communiqué de presse

À L'OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L'ALIMENTATION, LE PAM APPELLE À L'ACTION POUR ÉVITER UNE NOUVELLE ANNÉE DE FAIM RECORD

NOUAKCHOTT – Le monde risque de connaître une nouvelle année de faim record, alors que la crise alimentaire mondiale continue d'entraîner encore plus de personnes dans des niveaux d'insécurité alimentaire aiguë, avertit le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM). L’agence appelle à une action urgente pour s'attaquer aux causes de la crise actuelle avant la Journée mondiale de l'alimentation, le 16 octobre.

« Nous sommes confrontés à une crise alimentaire mondiale sans précédent, et tout indique que nous n'avons pas encore vu le pire. Au cours des trois dernières années, les chiffres de la faim ont atteint à plusieurs reprises de nouveaux sommets. Soyons clairs : les choses peuvent et vont empirer, à moins qu'il n'y ait un effort coordonné et à grande échelle pour s'attaquer aux causes profondes de cette crise. Nous ne pouvons pas avoir une nouvelle année de faim record », a déclaré le directeur exécutif du PAM, David Beasley.

La crise alimentaire mondiale est une confluence de plusieurs crises (causées par des chocs climatiques, des conflits et des pressions économiques), responsable de l’augmentation du nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde. En Mauritanie, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire aigue selon le Cadre Harmonisé de mars 2022 était de 878,921 personnes soit 20 pour cent de la population Mauritanienne. Le rapport a révélé qu’il s’agit du niveau le plus élevé jamais enregistré pour la Mauritanie, avec une augmentation de 64 pour cent par rapport à 2021.

S'appuyant sur le thème de cette année pour la Journée mondiale de l'alimentation - "Ne laisser personne de côté" - le PAM appelle à un effort coordonné entre les gouvernements, les institutions financières (IFI), le secteur privé et les partenaires pour atténuer une crise alimentaire qui sera encore plus grave en 2023. Cela comprend le renforcement des économies nationales, des systèmes de protection sociale et des systèmes alimentaires régionaux et nationaux – rapidement et à grande échelle.

« Cette journée constitue un appel à la solidarité mondiale pour aider toutes les populations, surtout les plus vulnérables, à se remettre de la crise et à rendre leurs systèmes alimentaires plus résilients et plus solides afin de pouvoir faire face à la volatilité croissante et au changement climatique. Il est de notre responsabilité de garantir une alimentation saine, abordable et durable pour tous et des moyens de subsistance décents pour les travailleurs du système alimentaire. », déclare la Représentante Résidente du PAM Mauritanie, Mme Kinday SAMBA.

Bien que ces efforts viennent en aide à certaines des personnes les plus vulnérables, cela s'inscrit dans un contexte mondial difficile dans lequel le nombre de personnes souffrant de la faim aiguë continue d'augmenter, nécessitant une action mondiale concertée pour la paix, la stabilité économique et un soutien humanitaire continu pour assurer la sécurité alimentaire autour du monde.

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies est le plus grand organisme humanitaire au monde, il sauve des vies en situations d'urgence et utilise l'assistance alimentaire pour ouvrir une voie vers la paix, la stabilité et la prospérité au profit de ceux qui se relèvent d'un conflit ou d'une catastrophe ou subissent les effets du changement climatique.

