Vers une restructuration de la SOMELEC

Le gouvernement a décidé de procéder à une restructuration de la Société Mauritanienne d’Electricité (SOMELEC). C’est dans cette perspective que le Conseil des Ministres du jeudi 13 octobre 2022, a examiné et adopté un projet de décret dont l’objectif est de matérialiser la nouvelle option.

« Le projet de décret intervient pour dégrouper les activités du secteur exercées par la SOMELEC, conformément aux principes de séparation édictés par le Code de l’Electricité, et aux règles régissant les organismes de gouvernance et de régulation des marchés régionaux, auxquels notre pays adhère », explique le communiqué publié à l’issue de la réunion du gouvernement.

« La réalisation de ces objectifs, dont l’accès de tous les mauritaniens à l’électricité à des prix accessibles à l’horizon 2030, la diversification de l’offre d’électricité, l’amélioration des

performances publiques et le renforcement de la régulation sectorielle, passent par la viabilisation de l’opérateur historique (SOMELEC) et l’amélioration durable de ses performances », ajoute le communiqué.