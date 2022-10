Ba Bocar Abdoulaye élu « Meilleur jeune leader de l’Afrique »

La troisième édition du Gala annuel des jeunes leaders africains vient de rendre son verdict, le 6 octobre 22. M. Bâ Bocar Abdoulaye, vice-président de l’Union Panafricaine de la Jeunesse et attaché au cabinet du président de la République Islamique de Mauritanie, a été élu, haut la main, le meilleur jeune leader de l’Afrique pour l’édition 22. Il a reçu les félicitations du jury et des autres candidats. Sa page FB est inondée de témoignages et de commentaires.

Ils étaient 6 nominés en lice et notre compatriote a remporté ce scrutin, organisé en ligne, du 5 septembre au 5 octobre 22. Les mauritaniens ont visiblement apporté leur soutien à leur compatriote ; ils ont estimé qu’il pouvait représenter dignement notre pays sur les fora de l’Afrique.

Organisé par l’Association des Jeunes leaders pour le développement (AJELED) en collaboration avec l’entreprise DONNAGO, ce concours vient couronner les efforts des jeunes leaders dont le travail impacte positivement leur communauté en apportant une pierre au processus de développement du continent.

Disposant d’un riche CV, ce jeune mauritanien voyage beaucoup pour prendre part à différentes manifestations aussi bien en Afrique qu’en Europe et en Amérique. En septembre dernier, il a été élu à la tête de la délégation de l’Union Panafricaine de la Jeunesse dépêchée dans l’île de Zanzibar (Tanzanie ) pour rencontrer le président Dr. Hussein Ali Mwinnyi avec lequel les jeunes ont échangé sur leur vision du Contient. Bocar Abdoulaye Bâ est membre de plusieurs organisations de jeunesse du continent ; il fait partie des jeunes mauritaniens engagés dans l’arène politique de leur pays.