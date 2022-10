Rencontre à Paris entre l’OCL et Transparency International

M Abdoullah El Mounir, président de l’Observatoire du Civisme et des Libertés a tenu ce mardi 11 octobre à Paris une réunion avec des responsables de Transparency International. Qualifiée de fructueuse, la réunion sera le point de départ d’une collaboration future entre les deux organisations.

Ils pourront ainsi travailler ensemble sur certains dossiers qui concernent la Mauritanie notamment Addax, banques, dettes souveraines, pêche, infrastructures….

L’Observatoire du Civisme et des Libertés (OCL) est un organisme indépendant cree en 2018. Il œuvre pour l’enracinement de la démocratie, l’exercice de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics en Mauritanie.