Sélibaby : Le CRAF du programme Déclic retient plusieurs projets

Sous la supervision du wali du Guidimakha Ahmed Mohamed Mahmoud ould Deh, ce samedi, 1er Octobre2022, la salle de réunion de la wilaya a servi, le samedi 1er Octobre, de cadre aux travaux consacrés à la présentation des projets retenus par le Comité Régional d’Attribution des Fonds (CRAF) du programme Déclic. À l’occasion, Cherif ould Sidi Deydé, le délégué régional à la décentralisation, a souligné les critères d’éligibilité des projets, avant d’exposer les réalisations par localité dans les différentes communes. Et de préciser qu’avaient été initialement retenus quatre-vingt-quinze projets – sur les cent deux présentés par les communes – dans le domaine de la santé, de l’agriculture, de l’éducation, de l’eau, de l’élevage et autres domaines de développement. Mais, suite aux recommandations formulées sur les projets de forage, c’est au final cent six projets qui ont été agréés.

Les maires des communes de la wilaya, des responsables de services techniques et des membres de la Société civile ont pris part à cette rencontre d’importance capitale. Avant d’exprimer leur satisfaction, les participants ont insisté sur la pertinence des choix des localités et des projets dont sont bénéficiaires les populations. Bass Abou, le coordinateur du programme Déclic a donné à son tour d’amples explications sur l’éligibilité des projets et mis l’accent sur la nécessité d’impliquer en amont et en aval les services techniques décentralisés.

Pour mémoire, organisé dans le cadre de l’appui aux initiatives de développement local, le premier comité d’attribution du programme Déclic financé par le Ministère de l’Intérieur et de la décentralisation (MID) et l’Agence Française de Développement (AFD) fut organisé en Novembre 2021 et avait retenu quarante projets dont les travaux ont tous été achevés.

Amadou Bocar Ba/Gaynaako