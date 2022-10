Lettre ouverte adressé au Président de la République

En ma qualité de citoyen averti et préoccupé de la situation de son pays, je viens par cette présente vous soumettre certains points de vue qui me paraissent utiles et pertinents à prendre en considération lors des prochaines journées de concertation nationale.

En effet, Monsieur le Président, c’est du pléonasme, en rappelant que l’émergence de toute nation se mesure par l’ampleur et la traduction des résultats émanant des actes et de la volonté politique de ses dirigeants. Ainsi, les actes demeurent concrets et visibles contrairement aux paroles et aux discours qui s’envolent sans laisser aucune trace indélébile.

Osons espérer vivement, Monsieur le Président, que ces journées de concertation sur lesquelles personnellement je fonde un espoir réel aboutissent à des résultats probants et concrets. Qu’elles soient les prémices d’une Mauritanie réconciliée

avec elle-même d’une part et de son vrai décollage économique et social, d’autre part.

Pour y arriver, Monsieur le Président, cela demande une véritable implication de tous les acteurs politiques et de la société civile, mais également que les discussions se fassent d’une manière honnête et sans ambages.

Toutes les questions de l’heure de notre chère patrie soient débattues avec franchise et sans passion notamment l’esclavage et ses séquelles, l’unité nationale, le règlement définitif du passif humanitaire, le renforcement et la consolidation de la cohésion sociale, la bonne gouvernance, la lutte contre la gabegie, la justice, l’éducation, la santé et j’en passe.

Ma lettre ouverte consiste à attirer votre attention sur les défis majeurs auxquels sont confrontés aujourd’hui notre pays.

L’espoir que fonde le peuple sur vous et dont vous êtes sans nul doute conscient me permet de croire que vous prendriez les mesures appropriées en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption afin de remettre notre Mauritanie qui nous est si chère aux cotés des pays émergents.

Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous prier d’agréer l’expression de ma haute considération.

Cheikh Ahmed Mohamed

Ingénieur

Chef de service Etudes et développement

Etablissement portuaire de la baie du repos.

Responsable de bureau d’Etudes BE.MEGELEC. NDB

E-mail :

Cheikmedmohamed01@gmail.com