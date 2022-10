Sous les pavés…

Après s’être envolé vers la France pour raisons médicales dès la fin du contrôle judiciaire qui l’avait emmuré dans un silence guère à son habitude, Ould Abdel Aziz s’est essayé à reprendre du poil de la bête. Invité par une fantomatique association dénommée « les Amis de la Mauritanie »qui organisait à Bordeaux une conférence sur les perspectives économiques de notre pays, MOAA s’y est avancé à donner un cours magistral sur notre situation, le pourquoi de ses deux coups d’État, sa gestion de la transition 2005/2007 et le bilan de la « sinistre décennie » comme il l’a lui-même appelée, non sans une pointe d’humour. Après son intervention, la salle qui était loin de lui être acquise a commencé à « chauffer ». Plusieurs intervenants l’ont attaqué frontalement, la tension est montée rapidement et à tel point que les organisateurs furent obligés de l’exfiltrer après l’intervention de la police.

Quelle mouche a-t-elle donc piqué Ould Abdel Aziz pour le tenter de se muer en conférencier ? Pourquoi Bordeaux et non Paris où la diaspora mauritanienne est beaucoup plus importante ? Un coup d’essai ? Ce fut en tout cas loin d’être un coup de maitre… Qui l’empêchait de tenir une conférence de presse à Nouakchott ?

Convaincu qu’il jouit d’une popularité certaine, l’Ex n’a en tout cas manifestement pas dit son dernier mot. En agissant ainsi lors de ce séjour à l’étranger, sans doute cherche-t-il à politiser son dossier. Ce que ses défenseurs s’évertuent à répéter, sans beaucoup de succès jusqu’à présent. Mais l’important, pour cet homme, n’est-il pas de faire du bruit ? Assez suffisamment en surface, pour couvrir, en dessous, de plus juteuses combines ? Il s’agirait donc de rester très vigilant : s’il est assez probable qu’en ses plans, il y a toujours quelques pavés à balancer, dessous, ce n’est certainement pas la plage qu’il entend ouvrir à ses ex-sujets…

Ahmed ould Cheikh