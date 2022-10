On ne s'allie pas au diable pour aller au paradis !

Originaire et profondément ancré dans la moughataa de Mbagne, je suis peiné d'entendre les grotesques mensonges proliférés par un homme de la classe de Biram Dah Abeid, concernant une soi disant doléance assujettie à un soutien exprimé par les jeunes de Mbagne à son égard.

Non seulement cette doléance n'a jamais été faite, mais tout observateur sait que le parti au pouvoir a toujours remporté les sièges (Maires, députés, conseillers régionaux) à pourvoir dans cette circonscription avec l'appui indéniable des jeunes de Mbagne.

Certes en 2019, sous l'effet d'illusion optique et de l'illusionniste assermenté diplômé Honoris Causa, quelques jeunes de Mbagne ont accueilli le candidat Mohamed Cheikh El-Ghazouani avec des slogans qui lui sont hostiles (favorables à Biram). Certes, un fait indéniable. La fièvre est vite retombée comme tout dysfonctionnement. Les peuls disent que le mensonge n'a pas de fesse pour s'asseoir...

La politique étant ce qu'elle est à savoir l'art de faire rêver, ce que font habituellement les Mbagnois. Mais elle n'est pas comme le veut Biram Dah Abeid: l'art de vendre l'illusion.

L'illusionnisme n'est ni dans la tradition ni dans les coutumes des Mbagnois qui sont connus pour être des battants à visage découvert et lorsque vient l'heure de la paix, ils sont sincères, jeunes et vieux, du dieri et du walo. En un mot les jeunes de Mbagne n'ont pas besoin de s'allier au diable pour aller au paradis.

Alors, marchand d'illusions ôte ta bouche de Mbagne sans quoi nous allons la boucher avec nos babouches.

Dr Hamphate Ba