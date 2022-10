Rapprocher la TVM des citoyens La Télévision de Mauritanie aurait-elle entamé sa mue ?

C’est la question que l’on est en droit de se poser depuis quelque temps. En effet, son directeur général vient de boucler une tournée au Brakna er au Tagant dont l’objectif est de poursuivre l'extension de la chaine mère à l'intérieur du pays et lancer des antennes régionales. De l'avis des responsables, la TVM cherche à rapprocher le service public des citoyens,conformément aux instructions des autorités, à conquérir et à reconquérir les cœurs et les foyers mais aussi à lutter contre la rude concurrence des chaines satellitaires étrangères et internationales. C’est le gros challenge d’Ould Abou El Maaly. Nos compatriotes regardent beaucoup plus les chaînes concurrentes; ils ne se rabattent sur la chaîne nationale que le jour du conseil des ministres ou au moment des élections.

Pour réussir le pari, la chaîne entend mettre en place des émissions plus attractives et qui résistent à la concurrence.

Dans ce cadre, des efforts importants ont été entrepris pour doter la chaine de moyens techniques de pointe. Selon des sources concordantes, la TVM diffuse un journal virtuel et sous peu de nouveaux logos apparaîtront sur toutes les émissions. Aussi, les équipes de reportage ont été dotées de caméras dernier cri . C 'est dire que la TVM n’aurait bientôt plus rien à envier aux chaines internationales qui inondent nos foyers.