Pour un nouvel ordre mondial plus équitable

À vrai dire, pour tout africain en son pays naguère colonisé, sous-développé aujourd’hui et toujours ; frustré à tout moment par un déséquilibre mondial insidieux ; rebuté par tant d’injustices de la part de cet Occident « charognard », cynique et sans vergogne ; brisé par tant de déceptions d’un humanisme si sélectif et « hideux »,ne considérant humain qu’américain ou européen ; révolté surtout par cette ignoble politique de « deux poids deux mesures » qui ne prête pas la moindre attention aux souffrances des Africains et des Asiatiques, accourt à la moindre égratignure d’un occidental et fait la sourde oreille aux appels à l’aide des affamés en Corne de l’Afrique, n’apporte aucun soutien à un Soudan dévasté par des catastrophes de toutes espèces, à commencer par celles accablant la Nature, et n’agit que par les lèvres pour un Pakistan sous les eaux !

Qu’entendre par « occidental » ? Il se définit lui-même en« homme blanc » ; individu repus et viscéralement « suprématiste », vivant en pays « d’abondance », grâce aux richesses spoliées des anciennes colonies, haïssant l’islam sans raison, dédaignant les « Noirs » tous les jours, minimisant froidement les Asiatiques, soumettant bêtement les « Arabes », vassalisant cruellement les Latinos, défendant Israël bec et ongles, sacralisant la « Shoah » et considérant antisémite tout « révisionniste » ; diabolisant l’Iran, fustigeant le Venezuela, raillant le Cuba, toujours contre la Russie, alarmé par le développement de la Chine ; et, enfin, « pillard » des richesses naturelles des pays sous-développés, surtout ceux d’Afrique, en leur jetant « un os à croquer » dénommé « retombées locales du projet », tout en s’assurant en contrepartie l’exploitation, des décennies durant, de leurs richesses minières, gazières et pétrolières.

Condamnation sélective

Faudrait-il vous en persuader ? Voyez donc ces milliers de jeunes africains, à fleur de l’âge et des deux sexes, qui viennent mourir, chaque jour que Dieu fait, sur les deux rives de la Méditerranée, sans qu’aucun pays européen, aucun de ce monde soi-disant « civilisé et humaniste », ne lève le petit doigt ! Voyez donc ces milliers de Mexicains et autres « latinos » qui essaient de traverser les frontières à marche mortelle, sur des milliers de Kilomètres, pieds nus. Les USA les accueillent à coups de matraques, barbelés, prisons et, version « Trump », mur de séparation à l’israélienne !

Voyez donc les « déplacés », les « réfugiés » et autres victimes de « guerres intestines », de « catastrophes naturelles » et de « conflits frontaliers idiots » entre États sur le continent africain – Congo, Centrafrique, Sahel, Somalie, Soudan et j’en passe –qui se comptent par milliers, si ce ne sont millions ; sans que le sommeil du plus petit « occidental » ne soit dérangé ! Voyez donc les réfugiés syriens et, avant eux, ceux innombrables d’Afrique noire, des millions. Le soi-disant Conseil de sécurité de l’ONU ne s’est jamais réuni pour en débattre. Mais avec la crise ukrainienne, il se réunit presque tous les jours !

Voyez les Rohingas brûlés vifs, inhumés les yeux ouverts, saccagés, au vrai sens du terme, déportés et chassés de leurs terres, pour le seul crime d’être musulmans, qui ne se sont jamais vus défendre par les USA, la France, ou la Grande-Bretagne ! Voyez les âmes des Africains, fauchées quotidiennement par des « attentats » commis par des bandes de crétins, entretenues et « fabriquées » de toutes pièces par les services de renseignement des pays occidentaux et leurs suppôts d’États ; ces âmes ne sont pas humaines et ne méritent pas de réunions emballées, comme celles auxquelles nous assistons ces jours-ci, au siège de cette innommable ONU !

Alors, qu’on arrête ce tumulte dédaigneux, ce ballet diplomatique à relents impérialistes, ce cirque moche de réunions sans fin à New-York, cet « ordre » cynique et inique à l’égard d’une Afrique exsangue et décharnée, mise à sac par ces charognards d’Occident qui nous écrasent, depuis leur deuxième « Guerre mondiale », avec leur OTAN hyper-équipée ;qui nous dépassent par leur high-tech, tout en nous laissant sans écoles ; nous étranglent financièrement par leur SWIFT ; nous ligotent économiquement avec leurs institutions de Breton-Woods, FMI et autre Banque Mondiale, pour ne pas les nommer ; et qui, enfin, viennent dans nos pays délabrés défendre l’homosexualité! Quelle ignominie !

Arrêtons donc de parler de « l’Ordre mondial », des« Droits de l’Homme », de la « Démocratie », de « l’Égalité et de la Justice », pour qualifier la situation du monde actuel ! Chimères d’un Occident impérialiste, qui se vautre dans l’opulence la plus ostentatoire, et nous baille bonnes ses valeurs de capitalisme rapace, d’humanisme partiel et démocratie tronquée !

Pour une Organisation des Peuples Unis

Il y a lieu certes, de lancer un appel pressant à toutes les forces vives de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique latine, pour œuvrer sans tarder à la mise en place d’un nouvel ordre mondial, par la fondation d’une vraie Organisation des Peuples Unis. Des pays comme la Russie, la Chine, l’Inde, le Pakistan, le Brésil, le Venezuela, le Mexique, la Turquie, l’Afrique du Sud, la Malaisie, l’Indonésie, l’Algérie, l’Arabie Saoudite, l’Australie, la Nouvelle Zélande, l’Iran, l’Ouzbékistan et le Nigéria ; peuvent, chacun pour une raison bien établie, œuvrer, en concert avec les autres pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, à la mise en place de cette organisation des peuples libres et égaux, à la place et au lieu de ce torchon appelé ONU.

Cette Organisation des Peuples Unis, devra avoir comme tâches essentielles : le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays-membres ; la consolidation de la paix et des valeurs de fraternité, de coopération et de solidarité entre les peuples, impliquant l’arrêt immédiat du cirque des ambassadeurs des puissances coloniales et des ONG internationales, comme celles dites du système onusien qui s’immiscent de manière flagrante dans les affaires intérieures des pays d’Afrique, s’érigeant parfois même en gouvernement parallèle et plus puissant.

Autres tâches tout aussi essentielles, une économie de marché respectant la propriété privée – non pas le capitalisme rapace et libertaire – une économie à visage humain, prenant la dignité humaine de tout individu comme base, en lui garantissant un seuil minimum de droits économiques : un logement décent, un travail source de vie digne, protection sanitaire suffisante ; droits prioritaires sur l’enrichissement et le profit. Le respect des choix des peuples des États-membres – non pas la démocratie occidentale tronquée – pour eux-mêmes et par eux-mêmes, pour leurs institutions et la manière dont ils veulent être gouvernés. À la seule condition de ne pas menacer la paix mondiale.

Interdiction de la fabrication des armes, sauf celles de légitime défense et de maintien de l’ordre à l’intérieur du pays ; orientation de tous les budgets de défense et d’achat des armes, vers le développement des infrastructures, de l’enseignement et de la santé. Consécration obligatoire de 70% du budget de chaque pays à l’Enseignement et à la recherche scientifique. Partout doit être ainsi garanti l’accès à une école publique ou privée, prenant en charge chaque enfant du préscolaire jusqu’à l’Université, dans les conditions les plus optimales pour l’acquisition du savoir et des connaissances modernes. Plus d’écoles donc, plus d’universités, de bibliothèques, de laboratoires et de centres de recherche scientifique, que de chars, fusils, bombes, missiles et autres moyens de destruction.

Car c’est bien de cela que l’Afrique a besoin : des écoles, des universités, des bibliothèques, des laboratoires de recherche scientifique, du savoir, de la maîtrise des sciences modernes et de la technologie ! Des infrastructures, routes, ponts et aéroports ; des TGV et tramways ; des hôpitaux et pharmacies ; de l’eau potable, électricité, agriculture et élevage modernes ! Voilà de quoi chaque pays, chaque peuple, chaque individu a réellement besoin. Qu’il soit en Afrique, en Asie ou en Amérique latine, il en a grandement, prestement et indiciblement besoin. Le reste n’est qu’hypocrisie, mensonges, et arrogance d’un Occident en décadence et déchéance certaine. Alors, vivement le rejet de l’ONU et la fondation d’un nouvel ordre mondial !

Nouakchott le 22/09/2022

Mohamed Yeslem Yarba Beihatt

beihatt@gmail.com