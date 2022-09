Il faut rebattre les cartes. Dans le Français parler Hassaniya cela a un nom: Tbatri! On peut battre l'argent au cours des cérémonies de mariage même si cela avait été presqu'interdit par son Excellence Monsieur le président de la République. On peut aussi rebattre les hommes et les femmes comme dans un billard ou un jeu d'enfants. Toi, tu étais là, mets-toi ici à la place de celui qui va aller se mettre à la place de celle-là qui va aller se remettre là-bas à côté de l'autre qui va se mettre nulle part. Et ça tourne et ça retourne comme ça depuis plus de soixante ans. Moi, j'ai une question toute bête comme ça: Quelqu'un qui était ministre de l'élevage avec ses ânes qui braient, ses chameaux qui blatèrent, ses vaches qui mugissent , ses projets et ses calculs puis on le fait " virer" aux affaires islamiques pour s'occuper du Haj, de la Oumra, des Mahadras, d'Iftar du jeûneur avec ses dattes, son riz, son lait et autres couvertures, tapis pour les mosquées, ce ministre il va faire comment pour s'adapter puis juste au moment où il commence à comprendre un peu de l'imbroglio où il a été jeté que subitement il est encore renvoyé dans un autre pétrin. Un ministre qui n'a rien fait ici ne fera rien là-bas! Il ne sert à rien de lui faire changer de fauteuil ou de local ou de personnel ou de théificateur ou de chauffeur ou de secrétaire. Vous savez un ministre dormeur ou rongeur ou brouillon le restera aux affaires étrangères comme à Taa'zour ou à la défense ou à l'hydraulique. Chassez le naturel, il revient au galop. Les ministres, moi je propose de les battre et non de les rebattre. C'est vrai qu'ils ressemblent bien aux cartes puisqu'il y en qui sont des valets, des dames de trèfle, des sept de pique ou des huit de cœur. Les as, les jokers ou les rois de la prédation ou de la nullité ça existe en tout! Justement, la prédation, le vol de l'argent public, les décennaux et les décennales (hommes et femmes de la décennie) où sont-ils? Y a que le chef de ......( mettez le mot qui manque) qui est parti en balade sur les champs Elysées en attendant de se faire oublier par ses anciens amis de plus de quarante ans. Le pôle des juges, la chambre d'accusation, le procès public, les révélations sensationnelles qui devraient faire le buzz. Tout ça, le peuple attend de voir en priant Allah de lui faire voir la couleur de son argent volé. En attendant, espérons qu'il ne soit le dindon d'une farce dont les actes n'ont pas encore fini de se jouer. Salut!