Santé de la Reproduction : Contribuer à l'institutionnalisation du DMPA SC et à la Formation à l’auto injection

Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la contraception, l’ONG STOP SIDA a organisé ce mardi 27 septembre, au centre Essalama de Teyaret, son siège social, une journée portes ouvertes de sensibilisation et d’offre de services SR/PF, avec un focus sur l’auto- injection pour les femmes et filles en âge de procréer. Un geste qui doit mener vers une autonomisation des femmes dont certains sont éloignées des centres de santé ou sont tout simplement gênées de se faire consulter.

Organisée en partenariat avec Jhpiego, au profit des leaders religieux, communautaires, des relais de STOP SIDA et des bénéficiaires, des journalistes et du représentant de Jhpiego, cette rencontre a été marquée par les interventions de l’imam Hademine Saleck et d’un spécialiste de la santé de la reproduction.

Dans son exposé, l’Imam a invoqué les versets du Saint Coran et des Hadiths du prophète Mohamed (PSL) pour démontrer que les préceptes de l’lslam ne s’opposent pas à la santé de la reproduction dans la mesure où cette dernière vise à assurer la santé de la mère, de l’enfant et donc de la famille. ‘’Vous devrez vous conformer à la prescription et aux conseils de vos médecins qui ne peuvent, en aucun cas aller à l’encontre de la parole d’Allah et de son Prophète, assurer la santé des personnes est plus qu’indispensable pour le développement des sociétés’’, a-t-il déclaré.

Prenant la parole pour sa part, le spécialiste en santé de la reproduction SR/PF a rappelé l’importance d’assurer la reproduction des êtres humains mais, précisera-t-il, dans des conditions de santé de la mère et de l’enfant. Selon lui, pour atteindre cet objectif, il faut prendre les dispositions utiles. D’abord connaître son statut sérologique, puis effectuer toutes analyses et explorations indispensables afin de dépister des pathologies graves pouvant être transmises à l’enfant qu’on va mettre au monde, ensuite, attendre l’âge de 18 ans avant de procréer, s'informer davantage sur la SR/PF en particulier et informer ses pairs des précautions utiles que les avancées de la santé nous offrent aujourd’hui et auxquels nous devons recourir.

Cette journée portes ouvertes de sensibilisation entre dans le cadre d’une vaste campagne engagée par STOP SIDA visant à sensibiliser et à former 1200 femmes et adolescentes. Ces dernières contribueront à vulgariser les informations adéquates dans leurs familles et leur voisinage. Cette action installera, espère la présidente de STOP SIDA, une véritable culture de la bonne santé de la reproduction dans nos familles. Elle a, dans la foulé, adressé un remerciement particulier aux PTF : UNFPA et JHPIEGO, car, a-t-elle précisé, sans leurs appuis technique et financier, ce programme ne pourrait pas être réalisé.