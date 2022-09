Usiniers et exportateurs de poissons au bord du gouffre

Les Propriétaires d’unités industrielles et exportateurs de poissons sont confrontés à une situation lourde de menaces pour l’avenir de leurs activités. C’est dans ce contexte que le Comité des Usiniers et Exportateurs de la Fédération Nationale des Pêches (FNP), section Sud (Nouakchott), a tenu mardi 27 septembre une réunion sous la houlette de son président, Béchir ould Hacena, en présence de plus 40 membres, pour dresser un état des lieux catastrophique et tirer la sonnette d’alarme.

En effet, le secteur est étouffé depuis plusieurs mois par des contraintes inextricables portant sur « la production des usines, les problèmes avec la SOMELEC, qui applique à chaque unité industrielle une taxe fixe injustifiée sur la base d’un nouveau compteur avec un coefficient à multiplier par 3.

Dans le même temps, les usines sont privées d’eau et achètent la citerne à 20.000 MRO. Ce problème a été posé au DG de la SNDE et au ministre de l’hydraulique et de l’assainissement, sans aucune suite ».

Autre goulot d’étranglement et source de vive inquiétude « la question de l’assainissement, dont la station était financée par la Banque Mondiale (BM) à hauteur de 20 millions d’euros, supervisée par le projet PRAO avec la société de Zeine El Abidine (BIS-TP). PRAO a fait la réception pour la Banque Mondiale sans que les usines soient branchées ».

Un document produit au cours de la réunion rappelle que « les usines de congélation, au nombre de 40, qui font travailler des milliers de personnes (emplois directs et indirects), tournent actuellement à 10% de leurs capacités. Pire, certaines ont déjà cessé leurs activités ».

F ace à cette situation, les usiniers réclament une audience auprès duprésident Mohamed Cheikh El Ghazouani.