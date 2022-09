Une chaine de froid pour les femmes de M’Botto

Les femmes du village de M’Botto, village situé dans la commune de Niabina/Garlol, département de M’Bagne viennent d’acquérir l’équipement d’une unité de froid, offerte par l’ONG espagnole ARAPAZ, partenaire de la coopérative Dental des Jeunes de M’Botto. Cette dotation se compose de 2 grands congélateurs, un frigo, un kit solaire composé de 8 panneaux solaires et de 12 batteries de 240 ampères chacune, un toit de 4 unités pour la chambre de froid.

Cette unité de froid permettra aux femmes du village de conserver le surplus de la production tirée de leur jardin maraîcher mais également de poissons frais et éventuellement du poulet, de la viande rouge et des fruits attendus de divers arbres fruitiers implantés dans une partie du jardin maraîcher. Elle règle du coup, le sérieux problème d’approvisionnement du village en produits frais particulièrement pendant la période de soudure (mars – juillet). Les travaux de la chambre de froid sont achevés depuis août passé. Ils sont financés par ARAPAZ.

La dotation reçue du partenaire espagnol comporte également un moulin à céréales, un moulin à maïs et une machine à scellage destinés au centre d’alimentation communautaire du village. Celui-ci fournira des bouillies à base de la farine de céréales locales enrichies (mil, mais, haricot …) aux femmes et enfants malnutris de M'Botto et des villages environnants. La fabrication de farines enrichies sera menée en collaboration étroite avec la chef de poste de santé qui suit, comme on le sait les femmes en état de grossesse et les enfants en bas âge. Dans ce cadre, deux femmes membres de la coopérative ont suivi une formation dans la fabrication des farines enrichies, au cours d’un atelier de formation organisé, fin juillet 2022, à N’Dioum (Sénégal) par l’ONG espagnole et ses partenaires.

Toujours dans le colis d’ARAPAZ, il y avait un pulvérisateur et une débroussailleuse destinés au périmètre maraîcher de la coopérative, du matériel scolaire, destinés aux enfants de l’école du village qui s’apprêtent à reprendre le chemin de l’école. L’arrivée de cette dotation a été l’objet d’une cérémonie de réception organisée par les responsables de la coopérative Dental avec à leur tête son président Ly Mamadou Samba, le responsable du projet maraîcher, Dia Abdoulaye alias Modi, la technicienne agricole du périmètre, Marième et la présidente du groupement féminin, Ly Faramata Mamadou et des membres des deux organisations et les populations du village. La promesse de cet équipement avait été faite par l’une des responsables de ARAPAZ, Aranxa, venue évaluer, début août, l’état d’avancement de ses investissements à M’Botto.

Ces équipements sont venus renforcer le partenariat liant ARAPAZ et la coopérative Dental des jeunes M’Botto, lequel s’est matérialisé à travers diverses interventions. Il s’agit, entre autres, de la réalisation d’un périmètre maraîcher de 2 Ha doté d’un puits équipé de moyen d’exhaure à énergie solaire, la réhabilitation du périmètre rizicole et son équipement en motopompe de 4 cylindres au profit des villages de Niaki, Ali Baidi, Thiéguelel et M’Botto et l’octroi d’une motopompe à la coopérative féminine du village de Sorimalé, situé à environ 5 km de M’Botto..

Notons enfin que peu avant la réception de cet équipement, la coopérative Dental avait réceptionné un lot de 140 arbres fruitiers acquis en juin dernier, auprès du centre national de recherche agronomique et de développement agricole (CNRADA) de Kaédi, environ 35 km de M'Botto. Ce lot est venu s’ajouter à un autre, ce qui porte le total à 250 arbres disponibles dans le périmètre maraicher. Il s’agit de manguiers simples, de manguiers améliorés (greffés), de citronniers, jujubiers, papayers … En plus de créer un micro climat autour et dans le jardin et environ, ces arbres amélioreront la qualité alimentaire au profit des populations.