Brakna : ce qui s’est réellement passé à Bouhdida

A l’occasion du troisième anniversaire de l’investiture du président Ghazouani, le député d’Aleg, El Bou Ould Guellah a organisé le samedi 24 septembre à Bouhdida (sur la route reliant Aleg à Boghé) une manifestation à laquelle étaient invités tous les membres du mouvement politique créé en juillet 2017 à Aghchorguit et dénommé ‘’El Becha’ir’’.

Cette manifestation, comme celle de Cheggar qui l’a précédée, se sont passées dans de bonnes conditions et ont, toutes les deux, réuni un nombre impressionnant d’adhérents et de sympathisants de notre parti ‘’Insav’’ nouvellement dénommé. Seulement l’intrusion d’un internaute, dont j’ignore l’identité, a donné une version totalement tronquée de la réalité. Il a, en effet, écrit sur un site, tout aussi obscur, que le député El Bou a été obligé, sur pression de ce qu’il appelé le famille d’Ehl Cheikh Abdallahi, de supprimer le nom du général Mohamed Ould Meguett, de la pancarte de bienvenue. C’est méconnaitre la famille en question, dont les comportements sont beaucoup plus nobles que ceux décrits par l’internaute en question. La vérité est que le général Meguett, par modestie, dès qu’il a été informé du contenu de la pancarte, a demandé qu’on y souhaite la bienvenue à tous les participants, sans citer une personne en particulier. Ce qui fut aussitôt fait. Les adhérents d’El Becha’ir se sont retrouvés autour d’un but commun à savoir le soutien sans faille au président de la République. Et, plus que jamais unis, excellent dans cette œuvre somme toute louable.

Weddou Ould Houeibib