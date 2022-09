Ouvrages de génie civil : Connaître les mécanismes pour bien y remédier

Les ouvrages de génie civil sont divers et variés, ils constituent l’essentiel de nos habitations et de nos infrastructures routières.

À travers cette petite contribution qui est loin d’être exhaustive, nous nous efforçons d’éclairer l’opinion sur quelques aspects de nos infrastructures dont les durées de vies sont souvent trop courtes eut égard à leurs coûts et à leur importance dans la vie des nations.

Partie 1. Diagnostic des ouvrages de génie civil

Le diagnostic d’ouvrages est un élément primordial pour une planification à court, moyen et long terme, mais aussi un auxiliaire efficace de l’entretien des ouvrages. Il est important de bien connaître les mécanismes des dégradations pour pouvoir apprécier l’état d’un ouvrage. Nous allons traiter les dégâts les plus fréquents et de leurs causes.

I – Les routes :

La construction et l’entretien des routes nécessitent des investissements importants, c’est pourquoi il est primordial que celles-ci soient bien exécutées. Le transport routier est le mode le plus dominent dans le système de transport intérieur de la Mauritanie. Plus de 90% des déplacements des marchandises et des personnes se font par les routes.

Cependant les chaussées (goudron communément appelé par les citoyens) quelques mois après sa mise en service, des dégradations d’ampleur et d’intensité variables qui touchaient pratiquement l’ensemble des itinéraires.

Plusieurs types de problèmes sont observés à la surface des chaussées, de façon localisée ou généralisée et de gravité variable. Outre ces aspects, nous notons des dégradations s’apparentant aux arrachements qui sont les suivantes :

Nid de poule :

Il s'agit d'un trou à la surface de la chaussée(goudron), représentant généralement le stade final d'un faïençage (ensemble de fissures). Les causes en sont la désagrégation et le départ de matériaux dus à une mauvaise qualité de la chaussée, à une pollution par remontée d'argile dans le corps de la chaussée, ou encore à une forte perméabilité de la couche de roulement. Il évolue vers une augmentation en taille et en nombre des trous, et vers la ruine totale de la chaussée.

Pelade :

Concernant les enrobés, les causes en sont la trop faible épaisseur de la couche de roulement, le collage défectueux de cette dernière (absence ou insuffisance de la couche d'accrochage) qui, sous l'action des efforts horizontaux dus au trafic, se décolle du support. Elle évolue vers un arrachement progressif de la couche de surface.

Déformations longitudinales :

Il s'agit d'un tassement en pleine chaussée sous le passage des roues des véhicules. Les causes sont soit la fatigue de la chaussée par tassement des couches inférieures due à un défaut de portance du sol, soit une mauvaise stabilité d'un enrobé mou dans les fortes pentes ou rampes, ou encore dans les zones de freinage.

To be continued...

Youssouf Ismail BA

Ingénieur génie Civil