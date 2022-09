BALAS se retire de la CVE

Le PMC Arc-en-Ciel, se retire de la Coalition Vivre Ensemble (CVE).Cette nouvelle de retrait est annoncée par une correspondance du leader du parti, Ba Alassane Soma (BALAS), adressée au président de la Coalition Vivre Ensemble (CVE), rendue publique ce week-end.

Justifiant cette décision, BALAS écrit: «c’est avec le cœur gros que j’ai eu la force de vous informer, que pour plusieurs raisons personnelles, politiques et sociales, j’ai décidé de me retirer de toutes activités politiques.

J’en avais avisé directement notre président et doyen, Ba Mamadou Alassane, afin qu’il vous l’annonce, mais visiblement il ne l’a pas encore fait. Je le comprends ».

Mais au-delà ce retrait, BALAS reste attaché « à son droit de citoyen et lanceur d’alerte à chaque fois que la situation du pays et l’unité nationale l’exigent ».