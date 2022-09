Satisfaction de l’UFP au sujet de vote de la diaspora

La diaspora mauritanienne aura désormais le droit d’élire ses députés au suffrage universel direct, contrairement à l’ancienne formule, qui laissait le choix des représentants de cette importante frange de la communauté nationale, aux députés à l’issue des législatives.

Cette orientation est l’un des principaux résultats de la concertation entre le gouvernement et les partis politiques, organisée au cours du mois de septembre.

Réagissant par rapport à cette évolution, l’Union des Forces de Progrès (UFP/opposition) signale qu’il s’agit de l’une des propositions du parti sur « le vote de la diaspora et la transparence électorale, qui a été intégrée dans les conclusions finales » de la concertation.

Ainsi « le vote au suffrage universel de la diaspora pour élire ses députés, met fin à une grave violation de la constitution par la loi électorale qui existait jusqu’alors ».

Parmi ces conclusions, on peut rappeler l’augmentation du nombre de députés, la proportionnelle à 50% pour l’élection des députés, et le scrutin proportionnel intégral pour les élections régionales et municipales.