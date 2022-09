L’ex-président Aziz reviendra-t-il pour être jugé ?

L’ancien président Mohamed Abdel Aziz s’est envolé ce mercredi sour (21 septembre) vers Paris où selon des sources concordantes, il va effectuer des contrôles sanitaires et éventuellement des soins.

En effet, depuis la levée de son contrôle judiciaire, le 7 courant, le recouvrement de ses passeports et le renouvellement dans la foulée de sa carte nationale d’identité, les spéculations allaient bon train sur les intentions de l’ex ami de quarante ans de l’actuel président Ghazwani, devenu, semble-t-il, son le principal opposant. Ould Abdel Aziz allait-il quitter le pays pour laisser passer la vague et éventuellement faire oublier le dossier ? Le silence qu’il a adopté depuis sa libération laisse les mauritaniens perplexes. Aucun point de presse comme par le passé. Alors, celui qui a perdu la bataille autour du contrôle de l’ex UPR et sur lequel de graves accusations sont portées et qui a goûté à la prison déjà se serait-il résolu à se ranger ? Autant de questions que les observateurs se posent.

Mais en se fondant sur ses propos, son hargne, sa fougue et surtout sa détermination à laver l’affront dont il se dit victime, nombre d’analystes ne doutent à aucun moment du retour de l’ancien président au pays. Il reviendra pour se battre et pour continuer, comme il a dit à maintes reprises et à faire de la politique. Alors, le pouvoir dont certains pans sont toujours déterminés à mettre l’ancien président hors d’état de nuire se laisserait-il faire ? Lui permettra-t-il de se présenter aux prochaines élections locales ou présenter des listes pour reconquérir le cœur de certains mauritaniens ? On peut y penser et l’homme semble disposer des ressources pour se relancer. La réponse viendra de la tenue ou non de son procès. Son dossier a été renvoyé à un tribunal compétent et on attend la suite.