Chronique : Entre Nous /par Sneiba El Kory

Vraiment, nous ne savons pas quel peuple nous sommes. Sinon de grands spécialistes de la singerie ! Nous singeons… tout ! Nous avons singé une certaine république. Que nous essayons encore de singer en devenant au mieux une république bananière, jujubière, dattière ou tout ce que vous voulez d’autre ! Nous essayons encore d’être un pays avec un président et des à peu près de ministres, directeurs, ambassadeurs hommes et femmes d’affaires. Nous essayons d’avoir des lois comme plus ou moins celles du siècle des Lumières : liberté, égalité, fraternité, dignité, honneur, justice, humanité, convivialité, aspérités, collectivités, tribus, campements, villages et adwabas. Le tout bien compacté ! Nous avons tout ce que tu peux imaginer de conseils islamique, constitutionnel, environnemental, social, économique, des jeunes, des femmes, des bons et des méchants. Nous avons des conventions, des chartes, des traités et des lois. Notamment et justement la loi foncière qui dit clairement que toutes les terres et les cieux sont propriétés de l’État y compris les oueds, les tamourts, les champs de Boumdeid et de Mavnadech. Tout ça, disent les autorités « en haut en haut », c’est pour personne et « en bas en bas », c’est pour la tribu, la notabilité, la chefferie ! C’est comme cela que ça marche et pas autrement. Maintenant, que des têtes chauffent en plein zénith, c’est normal puisqu’avec ce soleil juste à quelques mètres de têtes foncièrement pas très glacées, ça peut bien éclater et dégénérer en coups de gourdin. Alors, comme il vaut mieux prévenir que guérir, il faut penser à envoyer des walis, des hakems et des chefs d’arrondissements peu belliqueux et très prompts à régler les problèmes sans rien attendre. Pas des administrateurs qui en rajoutent. Pas des administrateurs qui ne s’interposent même pas. Et ne me demandez surtout pas les raisons ! Allez chercher vous-même. Les élections approchent. Les oppositions et les majorités ont discuté sous la surveillance générale du ministre de l’Intérieur. Curieusement, ce ne fut pas très houleux. C’est même allé très vite, comme sur des roulettes. Ok ! D’accord ! Pas de problèmes ! Clap, clap, clap ! C’est pour quand les financements des élections ? Ça tombe quand dans nos poches ? Euh, pardon, dans nos comptes. Ne dit-on pas que « la motivation » fait courir l’handicapé ? Liste nationale des hommes. Liste nationale des femmes. Liste nationale des jeunes. Liste nationale des handicapés. Avant de poursuivre avec une liste des veuves, liste nationale des orphelins, liste nationale des urbains, liste nationale des ruraux, liste nationale des agriculteurs, liste nationale des éleveurs, liste nationale des retraités, liste nationale des anciens ministres, liste nationale des anciens diplomates, liste nationale des mendiants, liste nationale des malades mentaux, liste nationale des rescapés de la guerre du Sahara, liste nationale des anciennes premières dames et puis quoi encore ? Salut !