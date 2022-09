Mauritanie : Le potentiel énergétique du pays sera bien “mis en évidence”

Le coup de projecteur sur la Mauritanie, au cours de la deuxième journée de la conférence MSGBC 2022, a été mené par Chemsdine Sow Deina et El Hanefy Eybih, respectivement directeur de l’exploration et directeur des opérations en amont de la société pétrolière nationale Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH). Détenant la moitié des 15 trillions de pieds cubes de gaz du projet transnational de 4,6 milliards de dollars Greater Tortue Ahmeyim, 13 tcf à Bir Allah et 1 tcf supplémentaire à Banda, la Mauritanie est un pionnier régional. Elle détient le record de la plus grande production d’énergie renouvelable par habitant de tous les pays du MSGBC, avec un potentiel estimé à 457,9 GW d’énergie solaire et 47 GW d’énergie éolienne.

La présentation comprenait quatre volets : une vue d’ensemble de la nation mauritanienne, un résumé des opportunités E&P, un partage de la vision nationale de la transition énergétique et une description des opportunités dans le domaine des énergies renouvelables. Commençons par les remarques de Sow Deina : “La Mauritanie possède l’un des climats d’investissement les plus attractifs d’Afrique : plus d’un million de kilomètres carrés de superficie, des travaux miniers et pétroliers existants constituant 27% de l’économie, une variété d’universités pour la formation de contenu local, trois aéroports internationaux, et la stratégie ASCAP 2016-2030 promouvant une prospérité partagée et une croissance accélérée par le développement du capital humain, la sécurisation de l’accès aux services sociaux de base et l’intégration des bonnes pratiques gouvernementales dans les opérations courantes.”

Comme cela a été souligné, le pays bénéficie d’un emplacement stratégique non loin des services énergétiques mondiaux, mais il dispose également de marchés intérieurs considérables puisqu’il vise à fournir de l’électricité aux deux millions d’habitants d’ici 2030. “Le bassin de 105 000 kilomètres carrés est inexploité avec des analogues importants au Sénégal qui démontrent son potentiel gazier et pétrolier. Et c’est la Mauritanie elle-même qui a ouvert le bassin au secteur des hydrocarbures avec le champ de Chinguetti découvert en 2001 et qui a produit jusqu’à la fin de 2017.” Dans le plan directeur de développement du pays, 20 options d’investissement sont décrites, visant un apport de 20 milliards de dollars, et les options sont nombreuses. Comme le note Eybih : “Nous avons plus de 38% d’énergies renouvelables dans notre mix énergétique mais nous espérons atteindre 50% d’ici 2030. Les objectifs du ministère sont d’apporter un accès propre, sûr et universel à l’énergie. Nous commençons donc par le gaz, en nous établissant comme une plaque tournante du GNL, en développant notre secteur gaz-électricité, puis en passant à l’hydrogène bleu et vert pour une énergie sans carbone.” Plus précisément, dans le cadre de deux protocoles d’accord signés l’année dernière, la Mauritanie a donné son feu vert à deux projets d’hydrogène vert : Aman, le plus grand du monde avec 30 GW (18 GW d’énergie solaire, 12 GW d’énergie éolienne) produira 1,7 mégatonne d’hydrogène vert par an. Nour, avec 10 GW, contribuera à hauteur de 0,6 mégatonne par an.

Avec 28 nouveaux blocs offshore mis aux enchères, il est clair que la Mauritanie ne ferme aucune porte en matière d’énergie.

Energy Capital & Power

ornoirafrica